Le chef élu de la minorité à la Chambre, Tony McCombie, dit qu’elle veut «apporter l’équilibre» dans l’Illinois – Shaw Local

MORRIS – Alors que les républicains peuvent être plus nombreux à l’Assemblée générale de l’Illinois, les législateurs du GOP pourraient être en mesure de trouver un terrain d’entente avec les démocrates en ce qui concerne les questions financières telles que les impôts fonciers, a déclaré le chef élu de la minorité à la Chambre, Tony McCombie.

Avant une brève apparition au conseil municipal de Morris cette semaine, McCombie a parlé au Morris Herald-News de ses plans pour le moment où elle prendra la tête des républicains de l’Illinois House lors de la prochaine session de la législature. En assumant son nouveau rôle, McCombie a déclaré que son objectif serait de “rééquilibrer l’Illinois” en augmentant éventuellement le nombre de républicains dans le gouvernement de l’Illinois.

“Il est extrêmement malsain pour nous d’avoir un tel écart entre républicains et démocrates. Ce n’est pas bon pour les démocrates et ce n’est pas bon pour les républicains », a déclaré McCombie.

Les républicains sont actuellement hors du pouvoir au niveau de l’État dans l’Illinois. Lors des élections du 8 novembre, les démocrates ont maintenu le contrôle de tous les bureaux constitutionnels de l’État et ont conservé des supermajorités à la fois à la Chambre et au Sénat de l’Illinois tout en remportant 14 des 17 courses à la Chambre des États-Unis.

Pour l’avenir, une question sur laquelle les deux parties peuvent s’entendre, a déclaré McCombie, est que “tout le monde ressent cette crise financière”.

« Qu’il s’agisse d’un loyer plus élevé, d’une facture d’épicerie plus chère, d’une facture d’énergie plus élevée, ce sont des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Donc, ceux-ci continueront d’être une priorité », a-t-elle déclaré. « En ce moment, nous devons nous concentrer sur les problèmes qui nous font vraiment mal individuellement, financièrement. Non seulement cela inclut l’épicerie, mais cela inclut l’impôt foncier et c’est là que je pense que nous aurons une opportunité avec les démocrates de l’Illinois, car ils paient également les mêmes factures d’impôt foncier.

McCombie, l’ancien maire de Savanna qui est un représentant de l’État depuis 2016, succèdera au chef sortant de la minorité Jim Durkin, R- Western Springs, à la tête du caucus House GOP. Durkin occupait ce poste depuis 2013, mais a finalement décidé de briguer un autre mandat en tant que chef de la minorité après les élections générales de ce mois-ci.

Malgré les pertes électorales républicaines, McCombie a déclaré que les problèmes du GOP avaient le soutien des électeurs.

“De toute évidence, nos problèmes ont très bien sondé ce cycle électoral”, a déclaré McCombie. « Les problèmes de table de cuisine, tout le monde parle d’inflation, de coût, de criminalité. Bien que le crime ne l’ait pas fait – si vous n’aviez pas été affecté par le crime, il n’a pas été interrogé non plus.

McCombie a critiqué les médias nationaux pour les électeurs de l’Illinois qui ne faisaient pas confiance aux candidats du Parti républicain.

«Les médias ont une grande place là-dedans à travers le pays, plus encore à l’extérieur. Pas nécessairement nos journaux locaux. Mais, lorsque vous regardez en particulier du côté fédéral, un grand pourcentage des reportages médiatiques étaient de gauche », a déclaré McCombie. «Il y a beaucoup de divisions entre les partis et nous avons un président démocrate, si souvent vous protégez le président en place. Je pense qu’avec les messages extrêmes qui ont été diffusés dans les médias, sur les réseaux sociaux, je pense que c’est ce qui effraie particulièrement les femmes célibataires. Je pense que c’est ce qui leur fait peur.

Tony McCombie, représentant de l’État du 71e district de l’Illinois.

McCombie, qui s’est opposé à la mise en œuvre de la loi SAFE-T, qui éliminera la caution en espèces du système de justice pénale de l’État le 1er janvier, veut l’abroger.

“J’aurais aimé que nous l’abrogions. Il y a des choses dans ce projet de loi concernant l’indemnisation des victimes et les familles des victimes qui ne contestaient pas — ce sont des choses qui ne nous inquiètent pas. Ce qui nous inquiète, c’est le langage, les difficultés qu’il va ajouter et les responsabilités qu’il peut ajouter à l’application de la loi. Il y avait tellement de shérifs qui ont pris leur retraite cette année. Tant de juges qui ont pris leur retraite cette année, si vous l’avez regardé autour de l’État et c’est à cause de la loi SAFE-T à venir », a-t-elle déclaré.

La loi exige également que tous les policiers portent des caméras corporelles d’ici 2025, et les citoyens ne seront plus tenus de signer des déclarations sous serment lorsqu’ils déposeront des plaintes contre des policiers. La police sera également tenue d’intervenir si elle voit un autre agent utiliser une force excessive ou non autorisée, et la loi a également créé une formation standard sur l’utilisation de la force pour tous les agents des forces de l’ordre.

McCombie a déclaré que l’Illinois devrait “suivre les données” des États précédents qui ont éliminé la caution en espèces.

“Nous devrions apprendre de leurs erreurs, mais nous essayons de faire quelque chose de similaire qui ne fonctionnera tout simplement pas”, a déclaré McCombie. « Donc, je sais que les démocrates le croient. Mais, cette élection n’était pas sur le crime, c’était sur les républicains qui n’avaient pas la confiance des électeurs. »

Les législateurs de l’Illinois reviennent à Springfield la semaine prochaine et devraient apporter quelques modifications à la loi SAFE-T, bien qu’une abrogation de la législation semble peu probable.

Le représentant Jehan Gordon-Booth, chef adjoint de la majorité de Peoria, a déclaré que des changements étaient probables, mais n’a pas précisé les problèmes que les législateurs cibleraient.

«Il y a eu des problèmes de faux-fuyants qui ont été introduits dans l’espace de campagne. Beaucoup de ces choses n’étaient pas vraies », a déclaré Gordon-Booth. “Mais il y a quelques éléments dont nous avons besoin pour ajouter un langage supplémentaire renforçant et clarifiant l’intention initiale du projet de loi.”

McCombie, qui est membre du comité de l’enseignement primaire et secondaire: programmes et politiques scolaires, a également déclaré que l’Illinois avait connu un certain succès dans le domaine de l’éducation, mais qu’il restait encore du travail à faire.

«Nous avons vu sur le bulletin scolaire un taux de diplomation plus élevé pour les étudiants noirs et bruns de l’Illinois, mais lorsque vous regardez de la troisième à la huitième année, vous constatez une perte en lecture, en mathématiques et en sciences sur presque tout au cours des deux dernières années. années. Ce sont les gens qui souffrent vraiment », a-t-elle déclaré.

McCombie a déclaré que l’un des principaux problèmes de l’éducation est les exigences de test standardisées.

“Nous avons besoin d’enseignants pour enseigner, plutôt que d’enseigner à l’épreuve”, a-t-elle déclaré. «L’État de l’Illinois continue de passer mandat après mandat, ce qui leur enlève leur temps d’enseignement réel. Je veux dire juste la dernière session, nous avons passé 30 minutes de jeu obligatoire. Cela n’aidera pas le bilan global de l’Illinois.

McCombie était à Morris pour rencontrer le conseil municipal et remercier ses électeurs. Elle a exprimé sa gratitude pour son nouveau rôle et a remercié la communauté de l’avoir accueillie.

“Cela a été un démarrage intéressant pendant deux semaines”, a-t-elle déclaré. « J’ai hâte de servir l’Illinois à ce nouveau poste. Je vais vous dire qu’il a bu dans une caserne de pompiers d’où sort de l’acide et pas seulement de l’eau, mais je voulais juste vous remercier de m’avoir invité. J’aime votre communauté.

McCombie a déclaré qu’elle travaillait des deux côtés de l’allée et qu’elle continuerait à se battre pour les familles de l’Illinois.

«Je dois croire que nous sommes tous là pour les meilleures intentions et que nous sommes tous là pour servir toutes ces personnes. Mais je ne vais pas les laisser fermer la porte », a-t-elle déclaré. “Je vais m’asseoir à la table et je pense qu’il sera intéressant de voir comment les dirigeants traitent avec quelqu’un qui va continuer à frapper jusqu’à ce qu’il nous laisse entrer.”