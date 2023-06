Le chef d’une station de radio s’excuse d’avoir publié des articles pro-russes sur son site Web

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Le chef de la station de radio publique néo-zélandaise s’est excusé lundi d’avoir publié des « déchets pro-Kremlin » sur son site Web après que plus d’une douzaine de reportages sur la guerre en Ukraine aient été modifiés.

La plupart des articles, qui remontent à plus d’un an, ont été écrits par l’agence de presse Reuters et ont été modifiés à Radio New Zealand pour inclure la propagande russe. Un journaliste numérique de RNZ a été mis en congé en attendant le résultat d’une enquête sur l’emploi.

Paul Thompson, le directeur général de RNZ financé par les contribuables, a déclaré qu’il avait trouvé des problèmes dans 16 articles et les republiait sur son site Web avec des corrections et des notes de l’éditeur. Il a dit qu’il commandait un examen externe des processus d’édition de l’organisation.

« C’est tellement décevant. Je suis dégoûté. C’est douloureux. C’est choquant », a déclaré Thompson lors de l’émission Nine to Noon de RNZ. « Nous devons aller au fond de la façon dont cela s’est passé. »

Thompson a déclaré qu’il avait examiné de manière médico-légale environ 250 histoires depuis qu’il avait été alerté du problème vendredi et qu’il en examinerait des milliers d’autres.

Certains des changements n’étaient que quelques mots et auraient été difficiles à repérer par les lecteurs occasionnels. Les changements comprenaient l’ajout de récits pro-Kremlin tels que « la Russie a annexé la Crimée après un référendum » et que « les néo-nazis avaient créé une menace » aux frontières de la Russie.

Le référendum, qui a eu lieu après que la Russie a pris le contrôle de la Crimée, a été considéré comme une imposture et n’a pas été reconnu internationalement. Pendant des années, la Russie a également tenté de lier l’Ukraine au nazisme, en particulier ceux qui dirigent le gouvernement de Kiev depuis le renversement d’une direction pro-russe en 2014. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui est juif, rejette avec colère ces affirmations.

L’ancienne Première ministre néo-zélandaise Helen Clark a tweeté qu’elle attendait mieux de la part du radiodiffuseur public.

« Il est extraordinaire qu’il y ait si peu de contrôle éditorial à Radio New Zealand qu’une personne employée par / sous contrat avec eux ait pu réécrire le contenu en ligne pour refléter la position pro-russe sans que les cadres supérieurs ne s’en aperçoivent », a-t-elle écrit. « Responsabilité? »

Thompson a déclaré au programme Nine to Noon qu’en général, une seule personne à RNZ avait été nécessaire pour éditer les histoires de service de fil parce que ces histoires avaient déjà fait l’objet d’un montage robuste. Mais il a dit que RNZ ajoutait maintenant une autre couche de montage à ces histoires.

Il a dit qu’il voulait s’excuser auprès des auditeurs, des lecteurs, du personnel et de la communauté ukrainienne.

« C’est tellement décevant que ces ordures pro-Kremlin se soient retrouvées dans nos histoires », a déclaré Thompson à Nine to Noon. « C’est inexcusable. »

RNZ a commencé comme radiodiffuseur, mais est aujourd’hui une organisation multimédia et son site Web se classe parmi les sites d’information les plus consultés du pays.

Reuters n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.