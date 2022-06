Le chef d’un groupe suprémaciste blanc parmi les personnes arrêtées près de l’événement Idaho Pride

Après l’arrestation de plus de deux douzaines de membres d’un groupe suprémaciste blanc près d’un événement Northern Idaho Pride, dont un identifié comme son fondateur, les défenseurs des LGBTQ affirment que la polarisation et un climat politique tendu mettent leur communauté de plus en plus en danger.

Les 31 membres du Patriot Front ont été arrêtés avec du matériel anti-émeute après qu’un pronostiqueur ait rapporté avoir vu des gens charger dans un U-Haul comme « une petite armée » dans le parking d’un hôtel à Coeur d’Alene, Idaho, a annoncé la police.

Thomas Rousseau, de Grapevine, Texas, a été identifié par le Southern Poverty Law Center comme le fondateur du Patriot Front. (Bureau du shérif du comté de Kootenai/Associated Press)

Parmi les personnes incarcérées pour délit de complot en vue d’émeute se trouvait Thomas Ryan Rousseau de Grapevine, Texas, qui a été identifié par le Southern Poverty Law Center comme le jeune de 23 ans qui a fondé le groupe après le meurtrier « Unite the Right ». rassemblement à Charlottesville, en Virginie, en 2017. Aucun avocat n’a été immédiatement répertorié pour lui et les numéros de téléphone qui lui sont associés sont restés sans réponse dimanche.

Parmi les personnes arrêtées figurait également Mitchell F. Wagner, 24 ans, de Florissant, dans le Missouri, qui avait déjà été accusé d’avoir défiguré une peinture murale de célèbres Noirs américains sur un campus universitaire à Saint-Louis l’année dernière.

Michael Kielty, l’avocat de Wagner, a déclaré dimanche qu’il n’avait pas reçu d’informations sur les accusations. Il a déclaré que le Patriot Front n’avait pas la réputation d’être violent et que l’affaire pourrait être un problème lié au premier amendement.

« Même si vous n’aimez pas le discours, ils ont le droit de le faire », a-t-il déclaré.

Le groupe doit être mis en examen lundi.

Rhétorique anti-LGBTQ d’extrême droite

Patriot Front est un groupe néonazi suprémaciste blanc dont les membres perçoivent les Noirs américains, les Juifs et les personnes LGBTQ comme des ennemis, a déclaré Jon Lewis, chercheur à l’Université George Washington spécialisé dans l’extrémisme violent local.

Leur livre de jeu, a déclaré Lewis, consiste à identifier les griefs locaux à exploiter, à s’organiser sur des plates-formes telles que l’application de messagerie Telegram et finalement à se présenter à des événements défilant dans des colonnes soignées, en uniformes à col bleu ou blanc, dans une démonstration de force.

Bien que les célébrations de la fierté aient longtemps été le piquet de grève des contre-manifestants invoquant des objections religieuses, elles n’ont pas toujours été un objectif majeur pour les groupes extrémistes armés. Pourtant, ce n’est pas surprenant, étant donné que la rhétorique anti-LGBTQ est devenue de plus en plus un puissant cri de ralliement dans l’écosystème en ligne d’extrême droite, a déclaré Lewis.

« Cet ensemble de griefs s’inscrit dans leurs récits plus larges et montre leur capacité à mobiliser les mêmes personnes contre » l’ennemi « encore et encore », a-t-il déclaré.

Les autorités arrêtent samedi des membres du Patriot Front près de l’événement Idaho Pride. (Georji Brown/Associated Press)

Les arrestations surviennent au milieu d’une vague de rhétorique chargée autour des questions LGBTQ et d’une vague de législation d’État visant les jeunes transgenres, a déclaré John McCrostie, le premier homme ouvertement gay élu à la législature de l’Idaho. À Boise cette semaine, des dizaines de drapeaux Pride ont été volés dans les rues de la ville.

« Chaque fois que nous sommes confrontés à des attaques de haine, nous devons répondre avec le message de la communauté que nous embrassons toutes les personnes avec toutes nos différences », a déclaré McCrostie dans un message texte.

Dimanche a également marqué six ans depuis la fusillade de masse qui a tué 49 personnes au club LGBTQ d’Orlando Pulse, a déclaré Troy Williams d’Equality Utah à Salt Lake City.

« Notre nation est de plus en plus polarisée, et le résultat a été tragique et meurtrier », a-t-il déclaré.

La police dit avoir trouvé du matériel anti-émeute, une grenade fumigène

Les autorités de la région de la baie de San Francisco enquêtent sur un possible crime de haine après qu’un groupe d’hommes aurait crié des insultes homophobes et anti-LGBTQ lors d’un week-end Drag Queen Story Hour à la bibliothèque de San Lorenzo samedi.

Aucune arrestation n’a été effectuée, personne n’a été blessé physiquement et les autorités enquêtent sur l’incident en tant que possible harcèlement d’enfants.

À Coeur d’Alene samedi, la police a trouvé du matériel anti-émeute, une grenade fumigène, des protège-tibias et des boucliers à l’intérieur de la camionnette après l’avoir arrêtée près d’un parc où la North Idaho Pride Alliance organisait un événement Pride in the Park, Coeur d’Alene a déclaré le chef de la police Lee White.

La police a déclaré que les membres du Patriot Front avaient été arrêtés après qu’un pronostiqueur ait rapporté avoir vu des gens charger dans un U-Haul comme « une petite armée » dans le parking d’un hôtel. (Georji Brown/Associated Press)

Le groupe est venu se révolter autour de la petite ville du nord de l’Idaho portant des écussons et des logos du Patriot Front sur leurs chapeaux et des t-shirts indiquant « Reclaim America » ​​selon la police et des vidéos des arrestations publiées sur les réseaux sociaux.

Les personnes arrêtées venaient d’au moins 11 États, dont Washington, Oregon, Texas, Utah, Colorado, Dakota du Sud, Illinois, Wyoming, Virginie et Arkansas.

Bien qu’il y ait une histoire d’extrémisme d’extrême droite remontant à des décennies dans le nord de l’Idaho, White a déclaré qu’une seule des personnes arrêtées samedi était de l’État.

L’événement Pride de six heures s’est généralement déroulé comme prévu, y compris des stands, de la nourriture, de la musique live, un spectacle de dragsters et une marche de plus de 50 personnes, a rapporté l’Idaho Statesman.

« Nous avons vécu tellement de choses », a déclaré Jessica Mahuron de la North Idaho Pride Alliance, qui a organisé l’événement, à KREM-TV.

« Le harcèlement et les tentatives d’intimidation sur le plan psychologique, et la vérité est que si vous vous laissez intimider, vous les laissez gagner et ce que nous avons montré aujourd’hui, c’est que vous ne gagnerez pas. »