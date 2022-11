Le chef d’un groupe de réflexion conservateur démissionne suite à la trahison de la génération Y par le parti

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le chef d’un groupe de réflexion conservateur influent démissionne, accusant son parti de trahir la génération Y avec peu d’espoir d’une « belle vie ».

Ryan Shorthouse, qui a fondé Bright Blue en 2014, a déclaré que les conservateurs avaient “déçu ma génération” sur les coûts de logement et de garde d’enfants – malgré avoir “12 ans pour réparer ces choses”.

Il a souligné un Brexit bâclé et le mini-budget désastreux de Liz Truss comme facteurs à l’origine du retour à l’austérité, qui, selon lui, mettrait les conservateurs hors du pouvoir pendant deux mandats.

Et il a soutenu qu’il n’y avait aucun signe que Rishi Sunak l’ait renversé, en disant: “Il vient de déplacer les transats, s’entourant des mêmes personnes qui sont aux commandes depuis longtemps maintenant.”

Bright Blue est un groupe de réflexion pour les modernisateurs de parti, né des tentatives de David Cameron de refaire le parti, qui est devenu de plus en plus critique de son virage à droite sous les premiers ministres successifs.

M. Shorthouse a déclaré: «Le gouvernement conservateur a laissé tomber ma génération – la génération Y – qui a atteint la majorité et est entrée sur le marché du travail sous 12 ans de règne conservateur, avec des coûts de logement et de garde d’enfants punis – combinés à des salaires stagnants – empêchant les éléments constitutifs de ce Les conservateurs croient faire la belle vie.

“Il y avait de l’enthousiasme dans les années 2000 de la part des milléniaux, qui entraient sur le marché du travail, à propos des conservateurs de Cameron représentant une entreprise axée sur les objectifs et à l’esprit social, qui a été totalement perdue.”

Il a dit Le gardien: «« Ils ont eu 12 ans pour réparer ces choses et le coût de la location et de la possession d’une maison est plus élevé que jamais. Le coût de la fondation d’une famille, en particulier pour le salaire des femmes, mais aussi le coût de la garde des enfants, est très pénalisant.

M. Shorthouse, 37 ans, a déclaré qu’il y avait des “facteurs mondiaux” derrière le retour à l’austérité, mais a ajouté : “Cela est en partie lié aux politiques du parti conservateur, le mini-budget en particulier, mais aussi le Brexit a eu un impact massif impact.

“Beaucoup de gens ne pardonneront tout simplement pas aux conservateurs d’avoir une autre série d’austérité, ce qui va être assez douloureux.”

Le mois dernier, Bright Blue a condamné «l’amateurisme et l’amoralité» de l’administration éphémère de Mme Truss, portant un coup à ses espoirs de retrouver son autorité.

Bright Blue, un groupe de réflexion pour les modernisateurs de partis, a frappé le Premier ministre quelques minutes après son discours «croissance, croissance, croissance» pour clore la conférence conservatrice.

Une meilleure éducation et faire travailler plus de personnes – et non une obsession des réductions d’impôts – était la voie pour atteindre le taux de croissance annuel espéré de 2,5%, a-t-il déclaré.

M. Shorthouse a ajouté, à propos de son remplacement: «Rishi Sunak est une personne réfléchie et décente, mais il est politiquement myope et semble être un mauvais juge de caractère.

“Il a raté une occasion de promouvoir de jeunes ministres expérimentés et talentueux au cabinet pour rafraîchir le gouvernement, ce qui aurait pu être bon pour lui et son parti sur le plan politique ainsi que pour améliorer l’élaboration des politiques.”