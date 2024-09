Le chef d’un groupe de défense des droits parentaux met en garde les parents américains contre la présidence de Harris/Walz : « C’est pire que bizarre »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, vous bénéficiez d’un accès spécial à certains articles et à d’autres contenus premium avec votre compte, gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Tiffany Justice, cofondatrice de « Moms for Liberty », a été directe : elle estime qu’une éventuelle administration Harris-Walz serait dangereuse pour les familles américaines.

Dans une nouvelle interview avec Fox News Digital, Justice a fustigé le ticket démocrate pour la présidence – en particulier le candidat à la vice-présidence, le gouverneur Tim Walz, démocrate du Minnesota – pour des politiques qui, selon elle, seront néfastes pour les enfants américains et préjudiciables au droit de leurs parents à avoir leur mot à dire sur leur éducation publique.

« Tim Walz est pire que bizarre. C’est le candidat le plus radical et anti-parents que Kamala Harris aurait pu choisir », a déclaré Justice à Fox News Digital la semaine dernière lors du « Joyful Warrior Summit » 2024 de Moms For Liberty.

Le groupe conservateur a été cofondé par les anciens membres du conseil scolaire Justice et Tina Descovich en 2021 pour rallier les parents militants afin de lutter contre les politiques des écoles publiques qu’ils jugent préjudiciables aux enfants et au droit de leurs parents à superviser leur éducation.

Depuis sa création, Moms for Liberty lutte contre les politiques des écoles publiques liées au COVID-19 qui, selon ses membres, nuisent à l’expérience scolaire des enfants. Depuis, l’association a pris position contre les livres sexuellement explicites trouvés dans les bibliothèques des écoles publiques et conteste les programmes pro-LGBTQ qui, selon elle, ont été imposés à de nombreux écoliers du pays sans le consentement des parents.

Justice a averti que les politiques de Walz en tant que gouverneur du Minnesota le mettaient en contradiction flagrante avec tout ce à quoi Moms for Liberty s’opposait et pourraient être un signe avant-coureur de la gravité du mandat de la vice-présidente Harris à la Maison Blanche pour les familles.

« Il est vraiment difficile de cerner Kamala Harris sur ses politiques puisqu’elle ne donne aucune interview. Mais nous pouvons nous tourner vers Tim Walz et son choix de vice-président pour vraiment comprendre qui elle est », a déclaré Justice.

« Tim Walz est un anti-parent. Il pense que si vous n’êtes pas prêt à accepter le souhait de votre enfant de changer de sexe, vous devriez perdre la garde de votre enfant. C’est absolument radical », a-t-elle déclaré.

Walz a signé en 2023 un projet de loi faisant du Minnesota un « État sanctuaire » pour les enfants transgenres qui souhaitent subir des interventions chirurgicales et des prescriptions d’hormones. La loi stipule que les tribunaux du Minnesota ne doivent pas donner suite aux poursuites engagées par d’autres États contre des personnes qui viennent au Minnesota pour des traitements tels que des bloqueurs de puberté, une hormonothérapie ou une intervention chirurgicale.

Avant l’adoption de la loi, Walz avait déjà émis un ordre en mai 2023 pour empêcher la criminalisation des procédures transgenres dans l’État.

Les critiques de la loi soutiennent qu’elle a une disposition ce qui permet aux parents de perdre la garde de leurs enfants trans, comme l’a décrit la cofondatrice de Moms for Liberty.

Bob Roby, un avocat du Minnesota qui a travaillé pendant trente ans au tribunal de la famille pour mineurs, a déclaré à Fox News Digital : « L’aspect le plus insidieux de ce projet de loi est le langage qui ajoute les enfants qui se voient refuser des « soins de réaffirmation de genre » (définis comme tout, de la thérapie aux bloqueurs d’hormones, en passant par la chirurgie de transition) à ce qui équivaut à la définition d’un enfant « ayant besoin de protection ou de services » dans le Minnesota, permettant aux tribunaux de prendre la « garde d’urgence » de l’enfant. »

Matthew Sharp, avocat principal d’Alliance Defending Freedom, a fait valoir dans une colonne pour The Hill, la loi stipule que « Si quelqu’un – un parent, un proche parent ou même un adulte sans lien de parenté – demande la garde d’un enfant « dans le but d’obtenir des soins de santé affirmant le genre », alors cette personne peut emmener l’enfant au Minnesota, où les tribunaux de l’État ont désormais la compétence exclusive pour entendre l’affaire. »

Cependant, Le New York Times et d’autres vérificateurs de faits traditionnels ont nié ces allégations, le Times déclarant que les groupes « n’ont pas été en mesure de citer un cas dans lequel cela s’est produit, pointant plutôt vers des scénarios hypothétiques concernant une disposition de la loi ».

AFP News Le site a ajouté que ces accusations faisaient partie d’une « avalanche d’attaques contre Tim Walz alimentées par la désinformation concernant son soutien aux communautés LGBTQ ». Le site a ajouté que les critiques « accusent à tort Walz de permettre à l’État de mettre fin à la garde parentale si les enfants transgenres sont empêchés par leurs parents de recevoir des soins de réaffirmation de genre ».

La campagne de Harris a déclaré à Fox News Digital que les allégations de Justice avaient été « démystifiées », citant l’article du New York Times.

La justice a renversé le surnom « bizarre » que les libéraux ont fréquemment utilisé contre le ticket républicain pour 2024.

« Couper les parties saines du corps des enfants est plus qu’étrange. C’est extrême », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que des enfants puissent être mis sous bloqueurs de puberté ou sous hormones intersexuelles sans le consentement ou la connaissance des parents dans l’État du Minnesota et en Californie, d’où sont originaires Kamala Harris et Tim Walz », a-t-elle ajouté.

Dans l’État d’origine de Harris, le gouverneur Gavin Newsom, démocrate de Californie, a signé une nouvelle loi interdisant aux districts scolaires d’informer les parents si leur enfant utilise des pronoms différents ou s’identifie à un genre différent de celui figurant dans son dossier scolaire.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’ancien président Trump – qui s’est exprimé lors du sommet – bénéficiait toujours du soutien de Moms for Liberty, Justice a déclaré que l’implication importante de sa famille dans ses entreprises et à la Maison Blanche montre qu’il se soucie des familles du pays.

« Le président Trump est un père, un mari, un grand-père. Et l’Amérique l’a vu impliquer ses enfants dans la politique et les affaires au fil des ans », a-t-elle conclu.