Le chef d’un groupe d’amitié Japon-Chine libéré affirme que les accusations sont fausses

TOKYO (AP) – L’ancien chef d’un groupe d’amitié Japon-Chine qui est récemment revenu au Japon après six ans dans une prison de Pékin pour ce qu’il a qualifié de fausses accusations d’espionnage a déclaré qu’il espère toujours voir la Chine devenir un leader mondial mais avec un meilleur traitement des droits de l’homme.

Hideji Suzuki, ancien président de l’Association d’échange de jeunes Japon-Chine, a déclaré qu’il s’était consacré à la promotion de l’amitié entre les deux pays et qu’il avait visité la Chine plus de 200 fois depuis les années 1980.

Il a déclaré avoir été arrêté à l’aéroport de Pékin alors qu’il quittait le pays en juillet 2016 et placé en détention sous surveillance constante pendant sept mois avant d’être officiellement arrêté et transféré dans un centre de détention.

Il a été inculpé en juin 2017 pour espionnage et accusé d’être un représentant d’une agence de renseignement japonaise et d’avoir discuté de la Corée du Nord avec un haut diplomate japonais.

Lors du confinement initial, il a déclaré que les fenêtres de sa chambre étaient couvertes et qu’il n’avait vu la lumière du jour que 15 minutes pendant les sept mois. Aucun livre ou papier à lettres n’a été fourni, et il n’a pas été autorisé à voir un avocat ou à contacter l’ambassade du Japon, a déclaré Suzuki.

Suzuki a déclaré lors d’une conférence de presse à Tokyo que l’enfermement des suspects avant leur arrestation officielle en Chine est “un problème de droits humains extrêmement grave”.

Suzuki est l’un des plus d’une douzaine de citoyens japonais détenus par les autorités chinoises depuis 2015, un an après que la Chine a introduit une loi de contre-espionnage pour traquer les espions étrangers et les citoyens chinois qui les aident, selon le ministère japonais des Affaires étrangères.

Suzuki a déclaré que son procès était fermé et n’a duré qu’une seule session, sans avocat et seulement un interprète “incompétent”. Malgré sept lettres d’appel qu’il a écrites à un juge, il a été condamné à six ans de prison en mai 2019 et sommé de quitter la Chine après sa libération. Après qu’un appel ait été rejeté un an plus tard, Suzuki a été transféré dans une prison de Pékin pour purger le reste de sa peine jusqu’à sa libération à la mi-octobre pour rentrer chez lui.

Alors que la Chine devient plus riche, les dirigeants communistes chinois ont peur que les gens commencent à rechercher plus de liberté, a déclaré Suzuki. Il a dit qu’il craignait qu’ils n’intensifient la répression des manifestations, y compris les récents rassemblements contre les mesures anti-COVID-19 strictes de la Chine.

“Le Parti communiste a peur des personnes qui recherchent la liberté d’expression et de réunion”, a déclaré Suzuki. “Je soupçonne qu’ils vont intensifier leurs efforts pour réprimer les manifestations.”

Malgré son calvaire, Suzuki a déclaré qu’il n’était pas devenu “anti-Chine” et espère la voir devenir un pays en meilleure santé et un leader mondial à l’avenir.

“Ce qui manque le plus à la Chine, c’est une prise de conscience de la façon dont elle est perçue par le reste du monde”, a-t-il déclaré. “Je parle donc de mon expérience pour sensibiliser aux problèmes en Chine.”

Mari Yamaguchi, Associated Press