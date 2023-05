Le chef d’un groupe anti-monarchie arrêté lors du couronnement du roi Charles – National

La police britannique a arrêté plusieurs personnes lors du couronnement du roi Charles III samedi, le groupe anti-monarchie Republic affirmant que leur chef Graham Smith faisait partie des personnes détenues.

Republic a tweeté que Graham Smith avait été arrêté avec cinq autres membres de son équipe et que des centaines de pancartes avaient été saisies. Cela survient alors que la police métropolitaine de Londres a également confirmé l’arrestation d’au moins sept personnes, mais n’a donné aucun nom.

Ce matin, @GrahamSmith_ et 5 membres de notre équipe ont été arrêtés. Des centaines de pancartes ont été saisies. Est-ce cela la démocratie ? #PasMonRoi #Couronnement — République (@RepublicStaff) 6 mai 2023

L’histoire continue sous la publicité

« Est-ce cela la démocratie ? » lit le tweet de Republic.

Des manifestants ont pu être vus samedi matin portant des pancartes indiquant «Pas mon roi».

La République appelle à la fin de la monarchie.

Les manifestants tiennent des pancartes avant le couronnement du roi de Grande-Bretagne Charles III à Londres le samedi 6 mai 2023. Samedi 6 mai 2023. (Piroschka van de Wouw/Pool via AP).



La police métropolitaine de Londres a tweeté qu’une « importante opération de police est en cours dans le centre de Londres » vers 8h30, heure locale.

«Nous avons procédé à un certain nombre d’arrestations dans le secteur de Carlton House Terrace. Les individus ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir violé la paix », a tweeté la police.

Ils ont ensuite précisé que plus tôt dans la journée, quatre autres personnes avaient été arrêtées dans le secteur de St. Martin’s Lane et détenues pour suspicion de complot en vue de causer des nuisances publiques. La police a déclaré avoir saisi des « dispositifs de verrouillage », qui peuvent être utilisés par les manifestants pour s’enfermer dans des installations publiques.

L’histoire continue sous la publicité

Trois autres personnes ont été arrêtées dans le secteur de Wellington Arch, selon la police, et détenues « soupçonnées de posséder des articles pour causer des dommages criminels ».

Plus tôt dans la journée, nous avons arrêté quatre personnes dans le secteur de St Martin’s Lane. Ils étaient soupçonnés de complot en vue de nuire à l’ordre public. Nous avons saisi des dispositifs de verrouillage. — Police métropolitaine (@metpoliceuk) 6 mai 2023

Trois autres personnes ont été arrêtées dans le secteur de Wellington Arch. Ils ont été détenus parce qu’ils étaient soupçonnés de posséder des articles destinés à causer des dommages criminels. Il y aura d’autres mises à jour plus tard dans la journée. — Police métropolitaine (@metpoliceuk) 6 mai 2023

L’histoire continue sous la publicité

Les arrestations interviennent après que le gouvernement canadien a averti plus tôt dans la semaine les Canadiens de faire preuve « d’une grande prudence au Royaume-Uni en raison de la menace terroriste ».

« Les incidents précédents ont fait des victimes. Ils comprennent des incidents violents aléatoires dans des lieux publics, tels que des attaques au couteau et à la voiture ainsi que des explosions », ont déclaré des responsables dans un communiqué. Avis aux voyageurs du 2 mai.

« Ces incidents se sont produits principalement dans la région de Londres mais se sont également produits ailleurs. De nouvelles attaques au Royaume-Uni sont probables.

Des policiers emmènent un manifestant près de la « King’s Procession », un trajet de deux kilomètres entre le palais de Buckingham et l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le 6 mai 2023. (Photo de LOIC VENANCE / AFP) (Photo de LOIC VENANCE/AFP via Getty Images).



La police arrête des manifestants anti-monarchie avant la procession du roi de Grande-Bretagne Charles III à l’abbaye de Westminster pour son couronnement à Londres le samedi 6 mai 2023. (AP Photo/Scott Garfitt).



En 2019, un homme précédemment reconnu coupable d’infractions de terrorisme a poignardé à mort deux personnes et en a blessé trois autres avant d’être abattu par la police sur le pont de Londres. En 2017, 30 personnes ont été blessées après qu’un engin explosif artisanal a partiellement explosé dans une station de métro bondée.

À la mode maintenant Un employé de Florida Walmart tire et tue un client en essayant de rompre la bagarre

Un conducteur ivre accusé a refusé un test de sobriété après un accident qui a tué la mariée: la police

L’histoire continue sous la publicité

Plus récemment, la police britannique a arrêté un homme mardi et a fait exploser un sac suspect devant le palais de Buckingham.

La police métropolitaine a déclaré que des policiers avaient arrêté un homme dans la soirée après qu’il se soit approché des portes du palais et ait demandé à parler à un soldat. Lorsqu’il a été refusé, il a commencé à jeter des cartouches de fusil de chasse dans l’enceinte du palais, a indiqué la force.

L’homme a été fouillé et un couteau de verrouillage a été trouvé, a indiqué la police. Il a été arrêté parce qu’il était soupçonné de possession d’un couteau et de munitions, et le sac à dos de l’homme a explosé dans une explosion contrôlée après que le suspect a dit aux policiers de le manipuler avec précaution.





0:35

Couronnement du roi Charles III : un nouveau roi est couronné à l’abbaye de Westminster



Plus de 9 000 officiers sont en service le jour du couronnement à Londres alors que des dignitaires étrangers et des chefs d’État, dont le premier ministre Justin Trudeau, sont en ville pour cet événement rare.

L’histoire continue sous la publicité

Le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré mercredi à Times Radio que leur présence faisait du couronnement « une opération de police très complexe, une opération de renseignement très complexe ».

« La police est, pour le moins, partout, et nos services de renseignement et autres forces de sécurité sont extrêmement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et prêts à les relever – comme la police l’a fait assez brillamment hier », a-t-il déclaré.

« C’est un moment extrêmement important pour le pays. »

– avec des fichiers d’Aaron D’Andrea et de l’Associated Press.