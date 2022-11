Le chef d’un gang d’Haïti lèvera le blocus de carburant malgré les pénuries

PORT-AU-PRINCE, Haïti –

Un puissant chef de gang a annoncé dimanche qu’il levait le blocus d’un important terminal de carburant qui étrangle la capitale haïtienne depuis près de deux mois.

L’annonce de Jimmy Cherizier, un ancien officier de police surnommé “Barbecue”, fait suite aux affirmations du gouvernement d’au moins un certain succès dans les efforts pour récupérer le terminal, ainsi qu’à une résolution des Nations Unies ciblant Cherizier avec des sanctions. Mais on ne savait toujours pas qui contrôlait réellement le terminal et la zone environnante, et il n’y avait aucune preuve que du carburant ait pu partir.

Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, Cherizier a appelé les camionneurs à venir faire le plein.

“Les conducteurs peuvent venir au terminal sans aucune crainte”, a-t-il déclaré.

Si le carburant peut partir, cela atténuerait une crise qui a commencé lorsque la fédération des gangs G9 de Cherizier a pris le contrôle de la zone entourant un dépôt de carburant à Port-au-Prince le 12 septembre pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry.

Le blocus du gang a coupé l’accès à environ 10 millions de gallons de diesel et d’essence et à plus de 800 000 gallons de kérosène, obligeant les stations-service à fermer, les hôpitaux à réduire les services essentiels et les banques et les épiceries à fonctionner selon un horaire limité.

Cela a également entravé les efforts pour faire face à une épidémie de choléra qui a tué des dizaines de personnes et en a rendu malades des milliers. Les cliniques ont averti qu’elles manquaient de carburant et avaient des difficultés à accéder à l’eau potable.

Des coups de feu ont retenti jeudi dans la zone autour du terminal alors que la police nationale d’Haïti luttait pour reprendre le contrôle. Le chef de la police Frantz Elbe a déclaré vendredi dans un message vocal partagé avec l’Associated Press: “Nous avons gagné un combat, mais ce n’est pas fini.”

Les comptes officiels de la police sur les réseaux sociaux ont publié dimanche une vidéo sans son indiquant que les agents étaient toujours “occupés” au terminal et disant “une disposition importante est prise pour sécuriser les périmètres”.

Cherizier a souligné que ni le gang ni quiconque travaillant en son nom n’a négocié quoi que ce soit avec le Premier ministre, malgré les affirmations de certains politiciens.

“C’est un combat pour une vie meilleure”, a-t-il déclaré à propos des actions du gang. “La situation s’est aggravée. … Nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé au pays.”

Cherizier a ensuite demandé si les Haïtiens sont satisfaits de leurs conditions de vie, s’ils se sentent en sécurité, si leurs enfants peuvent aller à l’école sans être kidnappés et s’ils ont de la nourriture et des soins médicaux.

Beaucoup dans le pays de plus de 11 millions d’habitants vivent dans une pauvreté encore plus profonde à une époque d’inflation à deux chiffres. Pendant ce temps, les enlèvements et la violence des gangs ont augmenté après l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moise, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons.

Les porte-parole de la Police nationale d’Haïti et le bureau du Premier ministre n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter après l’annonce de Cherizier.

Mais certaines personnes sur les réseaux sociaux ont célébré l’annonce de Cherizier, le qualifiant de “père” ou de “monsieur le président”.

Début septembre, Henry a annoncé que son administration ne pouvait plus se permettre de subventionner le pétrole, ce qui a entraîné de fortes augmentations des prix qui ont déclenché de grandes protestations.

Le 7 octobre, près d’un mois après le début du blocus, Henry a demandé le déploiement immédiat de troupes étrangères. Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas encore voté sur la demande, bien qu’il ait voté pour imposer des sanctions au chef de gang lui-même.

——



La rédactrice d’Associated Press Danica Coto à San Juan, Porto Rico a contribué à ce rapport.