Le chef d’un cartel de drogue mexicain de longue date devrait être traduit en justice à New York

NEW YORK — Ismael « El Mayo » Zambada, le puissant chef de longue date du cartel de drogue mexicain de Sinaloa, doit être traduit en justice vendredi à New York pour un acte d’accusation de 17 chefs d’accusation l’accusant de trafic de stupéfiants et de meurtre.

Recherché par les forces de l’ordre américaines depuis plus de deux décennies, Zambada est détenu aux États-Unis depuis le 25 juillet, date à laquelle il a atterri dans un avion privé dans un aéroport près d’El Paso en compagnie d’un autre chef de cartel en fuite, Joaquín Guzmán López, selon les autorités fédérales.

Zambada a déclaré plus tard dans une lettre qu’il a été kidnappé de force au Mexique et amené aux États-Unis par Guzmán López, le fils du cofondateur de Sinaloa emprisonné Joaquín « El Chapo » Guzmán.

Les procureurs américains de Brooklyn ont demandé au juge de placer Zambada en détention permanente en attendant son procès. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Zambada, 76 ans, risque au minimum la prison à vie et la peine de mort.

Dans une lettre adressée au juge, les procureurs ont qualifié Zambada de « l’un des trafiquants de drogue les plus notoires et les plus dangereux au monde ».

« Le prévenu disposait d’un arsenal d’armes de type militaire pour protéger sa personne, sa drogue et son empire », ont-ils écrit. « Ses forces de sécurité privées lourdement armées étaient utilisées comme gardes du corps personnels et pour protéger les cargaisons de drogue à travers le Mexique, la Colombie, l’Équateur et au-delà. De plus, il entretenait une écurie de « sicarios », ou tueurs à gages, qui perpétraient des assassinats et des enlèvements horribles dans le but de maintenir la discipline au sein de son organisation, de la protéger contre les défis de ses rivaux et de faire taire ceux qui coopéraient avec les forces de l’ordre. »

Il aurait notamment ordonné le meurtre, il y a quelques mois à peine, de son propre neveu, ont indiqué les procureurs.

Zambada a plaidé non coupable des accusations lors d’une précédente comparution devant un tribunal au Texas.

Son arrestation surprise a déclenché des affrontements au Mexique entre factions rivales du cartel de Sinaloa. Des fusillades ont fait plusieurs morts. Des écoles et des entreprises de Culiacán, la capitale de Sinaloa, ont été touchées. ont fermé au milieu des combatsOn pense que les combats opposent des factions fidèles à Zambada et celles dirigées par d’autres fils de « El Chapo » Guzmán, qui a été reconnu coupable de trafic de drogue et de complot. condamné à la prison à vie aux États-Unis en 2019.

On ne sait toujours pas pourquoi Guzmán López s’est rendu aux autorités américaines et a emmené Zambada avec lui. Guzmán López est désormais en attente de procès sur une autre inculpation de trafic de drogue à Chicago, où il a a plaidé non coupable au trafic de drogue et à d’autres accusations devant un tribunal fédéral.