Le chef du Trésor britannique: les réductions d’impôts doivent attendre que l’inflation baisse

Le chef du Trésor britannique a déclaré vendredi que la maîtrise de l’inflation était plus importante que la réduction des impôts, résistant aux appels de certains membres du parti conservateur au pouvoir pour des allégements fiscaux immédiats pour les entreprises et les électeurs.

Lors d’un discours à Londres, le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt a déclaré que “la meilleure réduction d’impôt en ce moment est une réduction de l’inflation”.

Le taux d’inflation annuel du Royaume-Uni a atteint un sommet de quatre décennies de 11,1% en octobre, alimentant une crise du coût de la vie et une vague de grèves de travailleurs cherchant des augmentations de salaire pour suivre le rythme de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie. Il s’est depuis atténué mais a tout de même atteint un douloureux 10,5% en décembre et est le plus élevé depuis les années 1980.

Le Premier ministre Rishi Sunak a promis de réduire de moitié le taux d’inflation par rapport à ces niveaux d’ici la fin de l’année.

Hunt a déclaré qu’il voulait que la Grande-Bretagne soit une économie à faible taux d’imposition, mais “avec des marchés volatils et une inflation élevée, l’argent sain doit passer en premier” – un signe qu’il ne réduira pas les impôts lors de sa déclaration budgétaire annuelle en mars.

L’économie britannique, comme d’autres dans le monde, a été secouée par les restrictions pandémiques et les ondes de choc de l’invasion russe de l’Ukraine. La Grande-Bretagne a également subi les dommages auto-infligés par le bref mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre l’année dernière. Elle a démissionné en octobre après que son plan de milliards de dollars en réductions d’impôts non financées ait effrayé les marchés financiers, fait grimper le coût des emprunts et fait plonger la livre à un niveau record par rapport au dollar.

Hunt a été nommée pour stabiliser l’économie dans les derniers jours du mandat de sept semaines de Truss et a été maintenue par son successeur, Sunak.

L’inflation est plus élevée qu’aux États-Unis et dans les 20 pays qui utilisent l’euro, la plupart des prévisionnistes s’attendant à ce que l’économie britannique se contracte au premier semestre 2023.

Dans son discours au siège de l’agence de presse Bloomberg, Hunt a fait valoir que les modifications de la réglementation financière et d’autres règles, rendues possibles par le Brexit, contribueront à stimuler le taux de productivité obstinément bas du Royaume-Uni.

Trois ans après le départ officiel de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et plus de deux ans après la fin de la scission, le gouvernement conservateur peine toujours à fournir bon nombre des avantages économiques promis par les politiciens pro-Brexit.

La plupart des économistes s’accordent à dire que le Brexit a pesé sur l’économie en rendant plus difficile pour les entreprises basées au Royaume-Uni le commerce avec l’UE à 27.

Hunt a déclaré que les changements “nécessaires, dynamisés et rendus possibles par le Brexit” contribueraient à “faire de la Grande-Bretagne la prochaine Silicon Valley du monde”, un leader de la technologie numérique, de l’énergie verte et des sciences de la vie.

“Nous devons faire du Brexit un catalyseur pour les choix audacieux qui tireront parti de l’agilité et des flexibilités qu’il rend possibles”, a-t-il déclaré, affirmant que “la Grande-Bretagne a besoin d’une attitude plus positive face à la prise de risques” et est “trop ​​prudente par rapport à nos amis américains.

Hunt a déclaré que la Grande-Bretagne supprimerait Solvency II, une règle de l’UE qui définit le montant que les assureurs doivent détenir en réserve. Hunt a déclaré que l’assouplissement de la restriction pourrait débloquer jusqu’à 100 milliards de livres (124 milliards de dollars) d’investissements sur une décennie pour de grands projets d’infrastructure et d’énergie propre.

Les critiques ont déclaré que le discours de Hunt manquait de détails. La porte-parole du Parti travailliste de l’opposition pour l’économie, Rachel Reeves, a déclaré que les conservateurs, au pouvoir depuis 2010, “n’ont aucun plan pour l’instant, et aucun plan pour l’avenir”.