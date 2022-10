Le chef du Trésor britannique en position de pouvoir alors que le Premier ministre Truss se débat

Alors que le Premier ministre britannique Liz Truss lutte pour conserver son autorité, un homme est considéré comme étant en position réelle de pouvoir pour rétablir l’ordre et la crédibilité du gouvernement conservateur et limiter les dégâts causés par les plans économiques de Truss.

Jeremy Hunt, nommé il y a trois jours le nouveau chef du Trésor britannique, a cherché lundi à calmer les marchés nerveux et les législateurs conservateurs en colère alors qu’il annonçait qu’il annulait l’essentiel du plan de relance économique de réduction d’impôts de Truss, qui a laissé le Royaume-Uni dans une situation politique et financière. chaos depuis qu’il a été dévoilé il y a trois semaines.

Hunt, 55 ans, est devenue vendredi le quatrième chef du Trésor du Royaume-Uni cette année après que Truss ait limogé son prédécesseur, Kwasi Kwarteng, et abandonné sa promesse de supprimer une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés, un élément clé de ses plans de réduction des impôts.

Ministre vétéran du Cabinet, Hunt a occupé de hauts postes gouvernementaux, notamment celui de secrétaire aux Affaires étrangères et de secrétaire à la Santé. Il est considéré comme un centriste parmi les conservateurs et considéré comme une «paire de mains sûres» expérimentée pour diriger le gouvernement à travers sa crise auto-infligée actuelle.

C’est un retour au pouvoir pour un homme qui s’est présenté à deux reprises sans succès à des courses à la direction du Parti conservateur. Plus tôt cette année, Hunt n’a pas obtenu suffisamment de votes des membres du parti et a été éliminé au premier tour de la course pour remplacer Boris Johnson en tant que chef du parti et Premier ministre britannique.

Hunt n’a obtenu que 18 voix, bien en deçà des 30 nécessaires pour progresser dans le concours. Il a ensuite apporté son soutien au rival de Truss, Rishi Sunak, qui a terminé deuxième de la course.

Il s’est également présenté contre Johnson lors de la course à la direction des conservateurs en 2019. Dans cette course, Hunt a cherché à se présenter comme le candidat “sérieux” contrairement à Johnson, mais il a perdu lourdement et a été renvoyé du Cabinet. L’un des facteurs décisifs de sa défaite a été que Hunt avait soutenu le côté “restant” perdant lors du référendum sur le Brexit de 2016 sur la sortie de l’Union européenne – une position qui est devenue politiquement intenable dans le parti eurosceptique de droite.

Hunt est resté membre du Parlement et s’est maintenu aux yeux du public en grillant les politiques COVID-19 du gouvernement en tant que chef du comité restreint du Parlement sur la santé et les services sociaux.

Diplômé de l’Université d’Oxford, Hunt a été co-fondateur d’une entreprise prospère, un éditeur d’éducation, avant d’entrer en politique en 2005 en tant que législateur conservateur.

Hunt était le plus ancien secrétaire britannique à la santé, occupant le poste de 2012 à 2018 sous les anciens premiers ministres conservateurs David Cameron et Theresa May.

On se souvient de lui de manière défavorable pour une confrontation amère avec des médecins juniors lorsqu’il a supervisé des plans impopulaires pour déployer de nouveaux contrats pour les médecins juniors. Le conflit a déclenché de grandes manifestations et une série de grèves de médecins sans précédent en 2016 qui ont laissé les services d’urgence des hôpitaux à découvert.