Le chef du Trésor britannique déclare qu’il augmentera le salaire minimum mais exclut toute réduction d’impôts tant que l’inflation restera élevée

Le chef du Trésor britannique doit annoncer lundi une augmentation du salaire minimum national, alors que le parti conservateur au pouvoir tente de persuader les électeurs qu’il est du côté de ceux qui ont des difficultés financières.

Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt a exclu toute réduction d’impôts, affirmant qu’elle alimenterait l’inflation.

Selon des extraits du discours de Hunt publiés à l’avance par le Parti conservateur, il déclarera lors de la conférence annuelle des conservateurs que le taux horaire pour les travailleurs de 23 ans ou plus augmentera en avril de 10,42 livres (12,70 dollars) à au moins 11 livres (13,40 dollars).

Le montant exact sera fixé après recommandation de la Low Pay Commission, un organisme consultatif.

Cela signifiera une augmentation pour plus de 2 millions de travailleurs.

Hunt doit également s’engager à durcir les règles en matière de prestations sociales pour tenter d’endiguer le flux de personnes en âge de travailler hors du marché du travail, une tendance qui s’est accélérée depuis la pandémie de coronavirus.

« Ceux qui ne cherchent même pas de travail ne méritent pas les mêmes avantages que ceux qui s’efforcent de faire le bien », devait dire Hunt, selon les extraits.

Le parti tente de saupoudrer des mesures qui plairont aux électeurs, telles que l’augmentation des salaires lors de la conférence, qui pourrait être la dernière avant les élections nationales prévues en 2024. Mais le pouvoir d’achat du gouvernement est limité par la faiblesse de l’économie britannique et l’inflation obstinément élevée qui a frappé le Royaume-Uni. à deux chiffres l’année dernière et se situe désormais juste en dessous de 7 %.

« Je veux que nous réduisions les impôts », a déclaré Hunt à Sky News. Mais il a ajouté qu’« il est très difficile de voir » que cela se produise cette année.

Les conservateurs de centre-droit, au pouvoir depuis 2010, sont loin derrière le parti travailliste d’opposition de centre-gauche dans les sondages d’opinion. Les électeurs sont fatigués après des années de troubles politiques liés à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, à la pandémie de coronavirus et à une crise du coût de la vie alimentée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui a pris ses fonctions il y a un peu moins d’un an, fait face à la grogne – et même à la rébellion ouverte – de la part de certains députés et législateurs conservateurs.

Sunak a stabilisé l’économie après que son prédécesseur Liz Truss ait fait chuter la livre sterling et détruit la réputation de prudence budgétaire de la Grande-Bretagne avec ses plans économiques de réduction des impôts. Elle a quitté ses fonctions après seulement 49 jours.

De nombreux conservateurs doutent que Sunak – le cinquième chef du parti depuis 2016 – puisse restaurer sa popularité au niveau qui a vu le parti remporter une majorité de 80 sièges sur les 650 sièges de la Chambre des communes en 2019, sous la direction du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson. Il a démissionné à la mi-2022 au milieu de scandales liés à son éthique et à son jugement.

Ces dernières semaines, Sunak a cherché à prendre l’initiative avec une série de mesures présentées comme allégeant le fardeau économique des contribuables. Il a retardé l’interdiction de vendre des voitures neuves à essence et diesel et a édulcoré d’autres mesures vertes qui, selon lui, imposaient des « coûts inacceptables » aux citoyens ordinaires. Les critiques affirment que ces mesures auront peu d’impact sur le portefeuille des citoyens et rendront plus difficile pour la Grande-Bretagne d’atteindre son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050 afin de limiter le changement climatique.

Des centaines de législateurs, militants et responsables du parti participant à la conférence de quatre jours à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, sont courtisés par les rivaux de Sunak, se positionnant pour une course à la direction du parti qui pourrait suivre une défaite électorale.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et la secrétaire d’État aux Affaires Kemi Badenoch s’adressent toutes deux à des réunions et à des réceptions alors qu’elles se disputent le soutien de l’aile droite populiste du parti, qui souhaite des restrictions strictes à l’immigration irrégulière et une guerre contre les valeurs sociales libérales qualifiées de « éveillées ». Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, est populaire auprès des conservateurs plus centristes.

Même Truss, qui a démissionné en disgrâce il y a moins de 12 mois, est là pour donner son avis, maintenir son nom à la une des journaux et rendre la vie difficile à son successeur.

Truss, dont le projet de réductions d’impôts non financées de plusieurs milliards de dollars a effrayé les marchés financiers, appelle le parti à « raviver les valeurs conservatrices » telles que « la réduction des formalités administratives, la baisse des impôts et la confiance dans le fait que les marchés trouveront les solutions que nous voulons tous ». »