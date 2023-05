Le chef du Trésor britannique admet que la récession pourrait être nécessaire pour faire baisser l’inflation

LONDRES (AP) – Le chef du Trésor britannique a déclaré qu’il serait prêt à voir l’économie britannique retomber en récession si de nouvelles hausses des taux d’intérêt étaient nécessaires pour faire baisser l’inflation.

Alors que la Banque d’Angleterre devrait continuer à augmenter ses taux après des chiffres d’inflation plus élevés que prévu cette semaine, Jeremy Hunt a déclaré qu’il était nécessaire de donner la priorité aux mesures visant à ralentir le rythme des hausses de prix.

Dans une interview avec Sky News diffusée vendredi, Hunt a déclaré que la « seule voie vers une croissance durable » est de maîtriser l’inflation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’aise avec de nouvelles hausses de taux même si cela pouvait précipiter une récession, Hunt a répondu: «Oui, car en fin de compte, l’inflation est une source d’instabilité. … Ce n’est pas un compromis entre la lutte contre l’inflation et la récession.

Comme d’autres banques centrales, la Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt de manière agressive au cours des 18 derniers mois environ pour atteindre un sommet de 4,5 % en 15 ans après que l’inflation a fortement augmenté, d’abord en raison des goulots d’étranglement causés par la pandémie de coronavirus, puis l’invasion de la Russie par la Russie. l’Ukraine, qui a fait flamber les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Les coûts d’emprunt plus élevés visent à rendre l’emprunt plus coûteux pour les particuliers et les entreprises, ce qui freine la demande dans l’économie.

« Si nous voulons avoir la prospérité, faire croître l’économie, réduire le risque de récession, nous devons soutenir la Banque d’Angleterre dans les décisions difficiles qu’elle prend », a déclaré Hunt.

Il y avait eu l’espoir que la banque, dont la tâche principale est de maintenir l’inflation à environ 2%, puisse suspendre les hausses de taux, mais les chiffres de l’inflation cette semaine ont sonné l’alarme qu’elle devra continuer à resserrer sa politique monétaire.

L’indice des prix à la consommation a baissé à 8,7 % en avril contre 10,1 % en mars, en grande partie parce que le pic énergétique de l’année dernière à la suite de l’invasion de l’Ukraine a été retiré de la comparaison annuelle.

La baisse n’a pas été aussi importante que prévu, d’autant plus que les prix sur le marché de gros du gaz baissent depuis des mois.

Depuis lors, les marchés financiers ont intégré de nouvelles hausses de taux de la part de la banque centrale dans les mois à venir, peut-être jusqu’à 5,5 %, une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs et ceux qui cherchent à obtenir un nouveau prêt hypothécaire.

« Le choc de l’inflation cette semaine a très rapidement réinitialisé les attentes de la plupart des prévisionnistes quant au pic du taux de la Banque d’Angleterre », a déclaré Luke Hickmore, directeur des investissements de la société de gestion d’actifs abrdn.

Plus tôt cette semaine, le Fonds monétaire international a prédit que l’économie britannique éviterait de tomber en récession cette année. Cependant, ses prévisions de croissance révisées ont été publiées avant les chiffres de l’inflation, ce qui a conduit à la hausse anticipée des taux d’intérêt.