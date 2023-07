Le chef du Trésor américain vante les résultats des pourparlers avec la Chine – News 24

Janet Yellen a affirmé que sa visite à Pékin était un « pas en avant », mais elle n’a fait aucune promesse sur l’assouplissement des restrictions à l’exportation

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a conclu sa visite de quatre jours à Pékin en affirmant des progrès dans la réparation des relations entre les deux plus grandes économies du monde, mais elle s’est abstenue de faire des promesses sur l’assouplissement des restrictions sur les exportations de technologies vers la Chine.

« Aucune visite ne résoudra nos défis du jour au lendemain », Yellen a déclaré aux journalistes dimanche à Pékin. « Mais ce voyage aidera à construire un canal de communication résilient et productif avec la nouvelle équipe économique chinoise. »

Les rencontres de Yellen avec le Premier ministre Li Qiang et d’autres dirigeants chinois ont suivi une série de revers dans les relations sino-américaines, notamment l’ingérence présumée de Washington avec Taïwan et un incident en février au cours duquel un supposé ballon espion chinois a été abattu après avoir pénétré dans l’espace aérien américain. L’une des questions les plus controversées entre les deux gouvernements est une campagne menée par les États-Unis pour empêcher l’industrie chinoise des semi-conducteurs d’obtenir une technologie avancée de fabrication de puces, au moins en partie en raison des inquiétudes suscitées par ses applications dans l’intelligence artificielle.

Le chef du Trésor américain a défendu les restrictions à l’exportation de Washington, affirmant « Ils sont fondés sur des considérations simples de sécurité nationale. Ils ne sont pas entrepris pour obtenir un avantage économique sur la Chine. Les responsables chinois ont affirmé que l’administration du président Joe Biden était « généraliser » la question de la sécurité nationale d’une manière qui sabote les relations commerciales normales.















Yellen s’est engagé à écouter les plaintes chinoises concernant les restrictions commerciales et pourrait « répondre aux conséquences imprévues » de ces mesures. Cependant, elle a refusé de faire des promesses sur l’assouplissement des restrictions à l’exportation. Pékin a riposté plus tôt ce mois-ci, imposant des restrictions sur les exportations de gallium et d’autres matières premières utilisées dans la production de semi-conducteurs.

La dernière visite américaine de haut niveau en Chine a eu lieu environ trois semaines après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin. Le plus haut diplomate américain a affirmé que les pourparlers aideraient à stabiliser les relations, mais un jour après la fin de son voyage, Biden a qualifié Xi de « dictateur » tout en parlant aux donateurs du Parti démocrate en Californie. Le gouvernement chinois a répondu en déposant une plainte officielle à Washington et en convoquant l’ambassadeur américain en Chine, Nicholas Burns, pour qu’il prononce une réprimande officielle pour ce qu’il a appelé un « provocation politique ».

Les responsables chinois ont réprimandé à plusieurs reprises Washington pour avoir cherché à maintenir « hégémonique » pouvoir et entraver le développement de la Chine. Yellen a nié avoir une telle intention, disant: « Le président Biden et moi ne voyons pas la relation entre les États-Unis et la Chine dans le cadre d’un conflit de grande puissance. Nous croyons que le monde est assez grand pour que nos deux pays prospèrent. »