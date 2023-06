Le chef du tourisme de la Colombie-Britannique prévoit une forte saison touristique si les incendies sont éteints

En tant que directeur général du Crystal Cove Beach Resort à Tofino et président de l’Association de l’industrie touristique de la Colombie-Britannique, JJ Belanger voit à la fois les grandes et les petites images de nos jours en ce qui concerne les effets des incendies de forêt sur le tourisme.

Depuis le début de l’incendie d’origine humaine de Cameron Bluffs près de Port Alberni, sur la côte ouest de l’île de Vancouver, le 3 juin, Bélanger a vu ses réservations chuter de 60 % parce que l’incendie a obligé les autorités à fermer la seule grande autoroute reliant Tofino à des endroits à l’est de Port Alberni.

Bélanger a également acquis une expérience de première main avec le chemin de service forestier qui sert de détour aux véhicules commerciaux ainsi qu’à ceux qui se dirigent vers Port Alberni pour les déplacements essentiels.

« Je suis arrivé hier de Victoria par le chemin du retour et ce n’était pas si mal », a-t-il déclaré dans une interview avec Black Press Media lundi 12 juin. « C’est passable. »

Je n’y emmènerais pas ta Porsche 911, mais la route n’est pas si mauvaise. C’est comme descendre un chemin de terre à peu près. Il y a quelques points de pincement, évidemment, avec les ponts à voie unique et parfois, quand on se heurte à un grumier, ce que j’ai fait hier, il faut s’arrêter sur le côté, mais il y a au moins de la place pour le faire. ”

Ce type d’optimisme traverse également l’évaluation plus large de Bélanger de la saison touristique à venir. La pluie du week-end a atténué le risque d’incendie dans le sud de la province, a-t-il déclaré.

« Les principaux incendies préoccupants se situent dans le nord de la Colombie-Britannique et dans la région de Peace River… la plupart de ces régions ne voient pas vraiment d’augmentation du tourisme avant les mois d’été, lorsque les gens se dirigent vers la route de l’Alaska.

Bélanger a ajouté que la plupart des touristes finissent par ajuster leurs plans, comme cela a été le cas pour bon nombre de ses invités, et il est convaincu que la saison touristique de cette année sera forte.

« Je pense que les gens partent toujours, c’est juste qu’ils changent leurs plans », a-t-il déclaré. « Maintenant, si cela devait devenir une saison des incendies comme 2017, 2018, où tout est décrit dans les nouvelles comme la province en feu, cela va avoir un effet massif sur le tourisme en été. »

En fin de compte, Bélanger est réaliste quant à la situation actuelle.

«Nous vivons dans une province qui souffre beaucoup du changement climatique, des pénuries d’eau sur la Sunshine Coast et des incendies de forêt qui commencent bien plus tôt que la normale», a-t-il déclaré. « C’est quelque chose auquel nous allons devoir nous adapter. »

Cela comprend le développement d’alternatives aux voies de transport existantes. À titre d’exemple représentatif, il a une fois de plus souligné la situation dans son jardin. Les personnes voyageant depuis et vers Port Alberni et les endroits à l’ouest ont besoin d’une alternative, a déclaré Bélanger.

« Une route d’entrée et une route de sortie n’augurent rien de bon, lorsqu’une ville manque d’essence et manque de nourriture », a déclaré Bélanger.

Bélanger a également demandé au gouvernement d’aider à soutenir les communautés et les régions qui font face à des pénuries d’eau.

« Fournir les nécessités de la vie aux communautés est un point clé sur lequel nous devons nous concentrer », a-t-il déclaré.

Belanger a salué les efforts provinciaux de lutte contre les incendies, mais a également exprimé son soutien à une interdiction des feux de camp à l’échelle de la province de mai à octobre pour aider ces efforts. Il s’est également interrogé sur les perspectives à long terme en termes de ressources disponibles pour lutter contre les incendies.

« Le défi est de savoir si nous avons les ressources disponibles alors que cette crise du changement climatique augmente d’année en année? » Il a demandé.

Cette question et d’innombrables autres questions se profilent à l’arrière-plan alors que l’industrie touristique provinciale en particulier et le reste de la province se préparent à un avenir de plus en plus façonné par les changements climatiques.

Pour l’instant, Bélanger garde un œil sur les prévisions météorologiques tout en restant confiant quant à ce qui l’attend.

« J’espère juste que cette situation d’incendie sur l’autoroute 4 sera maîtrisée et que nous pourrons rouvrir la route car si nous le faisons, nous verrons un été très occupé sur la côte ouest », a-t-il déclaré. «Si l’intérieur reste frais et humide pour l’été, nous verrons une très forte saison touristique là-bas et si nous pouvons maîtriser les incendies dans le nord, encore une fois, nous verrons une très forte saison touristique avec des gens se dirigeant vers Alaska. »

Les autorités provinciales mettront à jour l’état de l’autoroute 4 mardi (13 juin) à midi.

