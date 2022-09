Le chef du tennis russe explique la sortie de Medvedev de l’US Open

Shamil Tarpischev a commenté après que Medvedev a été battu par Nick Kyrgios

Nick Kyrgios, en forme, a été un match difficile contre Daniil Medvedev à l’US Open et l’Australien a bien fait de perturber le rythme du Russe en route vers une victoire au quatrième tour, selon le président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev.

Kyrgios, 27 ans, a poursuivi sa forme récente scintillante en battant le champion en titre Medvedev en quatre sets – 7-6 (13-11), 3-6, 6-3, 6-2 – lors d’une rencontre de haute qualité au stade Arthur Ashe le Dimanche soir.

Cette défaite signifie que Kyrgios a remporté quatre de ses cinq matches en carrière contre Medvedev, le Russe de 26 ans étant désormais assuré de quitter son classement mondial une fois l’US Open terminé.

Le chef du tennis russe Tarpischev a discuté de ce qui avait conduit à la chute de Medvedev à Flushing Meadows.

“C’est l’un des concours les plus difficiles pour Daniil. Kyrgios est très imprévisible, il joue très bien. Tarpischev a déclaré à RBC Sport.

“Daniil est un créateur, un artiste, quand il y a un rythme, alors c’est le roi, mais Kyrgios brise le jeu et c’est très difficile de jouer contre lui.

“Kyrgios est un adversaire inconfortable parce que leurs styles ne correspondent pas, mais cela ne signifie pas que Medvedev était condamné – s’il avait gagné le premier set, il y aurait eu un tennis différent”, a-t-il ajouté. ajouta Tarpischev.

Medvedev a rebondi pour remporter le deuxième set mais s’est évanoui dans les troisième et quatrième alors que les Kyrgios, gros serviteurs, revenaient dans le match.

Le Russe lui-même n’a pas tari d’éloges pour l’Australien, qui a poursuivi sa forme impressionnante après avoir fait une première apparition en finale du Grand Chelem à Wimbledon en juillet.

“Nick a joué aujourd’hui en quelque sorte au niveau de [Novak Djokovic and Rafael Nadal]À mon avis,” a déclaré Medvedev lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Il a un jeu un peu différent parce qu’il n’est pas un broyeur. En même temps, il peut se rallier. Il est difficile à jouer. Il a un service incroyable.

«Mais depuis le fond de court, ce n’est pas comme quand le point commence, tu sais que tu as l’avantage. Il joue bien. Il a tous les coups.

“S’il joue comme ça jusqu’à la fin du tournoi, il a toutes les chances de le gagner.”

Discutant des dernières étapes du match, Medvedev a révélé qu’il s’était senti physiquement fatigué, potentiellement à cause d’une maladie.

« Je me sentais un peu plus fatigué. Aujourd’hui, je me suis senti un peu malade, je veux dire le truc c’est qu’aux USA je tombe malade au moins une fois pendant le swing parce que le [air conditioning] est juste fou, “ a déclaré Medvedev, qui sera remplacé par l’un de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ou Casper Ruud en tant que numéro un mondial.

“J’ai un peu senti ma gorge aujourd’hui, physiquement peut-être que ça a joué un peu, mais en même temps ce n’est pas du tout une excuse parce que Nick a bien joué, il m’a aussi battu quand je n’étais pas malade.”

Le notoirement combustible Kyrgios a ajouté plus de concentration à son jeu, bien qu’à un moment donné, il ait commis une erreur comique en courant du côté du terrain de Medvedev pour voler un vainqueur – laissant passer la chance d’un point de rupture.

Tête de série 23, Kyrgios affrontera la Russe Karen Khachanov en quarts de finale après que la joueuse née à Moscou ait battu l’Espagne Pablo Carreno Busta dans une bataille en cinq sets lors de leur match de quatrième tour.

Khachanov tentera ensuite d’arrêter le mastodonte Kyrgios. © Julian Finney / Getty Images





Pour Kyrgios et Khachanov, ce sera une première apparition dans les huit derniers à Flushing Meadows.

Tarpischev a déclaré que la 27e tête de série russe Khachanov était capable de provoquer la surprise, citant un aspect particulier qui serait la clé de son succès.

“Khachanov est capable de battre Kyrgios, mais il est important que Karen serve bien”, il a dit TASS.

“Il joue fort, mais Kyrgios brise le jeu, il n’y a pas de rythme, c’est difficile pour tous ses adversaires de jouer contre lui” a ajouté le chef du tennis russe.

Khachanov et Kyrgios doivent jouer leur quart de finale à New York mardi.