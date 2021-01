Une enseignante qui siège au conseil d’administration du Chicago Teachers Union a publié des images d’elle-même profitant du soleil pendant ses vacances à Porto Rico, tout en disant qu’il n’est pas sûr de rouvrir les écoles au milieu de la pandémie de Covid-19.

Sarah Chambers, qui est également vice-présidente régionale, a appelé cette semaine les enseignants en éducation spécialisée à ne pas retourner au travail lundi, affirmant que l’apprentissage à distance reste la voie la plus sûre pour l’éducation.

Signez la pétition pour continuer à travailler à distance, pour être en sécurité! La nouvelle est dans la poche de Lori comme toujours! Nous avons déjà eu tellement de membres de la famille qui sont morts, même éloignés. 50% de mon personnel travaillant dans le bâtiment a obtenu Covid, imaginez combien mourraient à la réouverture! Https: //t.co/273FeU9CiL – Sarah4Justice (@ Sarah4Justice) 1 janvier 2021

Lorsque vous envoyez des SMS aux membres de la famille de mes élèves, « Bonne année! » Les parents de plusieurs élèves ont répondu par SMS que les membres de leur famille étaient morts pendant la pause. Cette pandémie n’est pas une blague pour vous tous. #StayRemoteUntilItsSafe – Sarah4Justice (@ Sarah4Justice) 1 janvier 2021

Cependant, tout en tweetant ces messages, Chambers publiait également des photos sans masque de ses vacances au soleil à Porto Rico.

«Passer le dernier jour de 2020 au bord de la piscine», elle a légendé une photo avec. Dans d’autres articles, elle a parlé d’aller dans un restaurant pour déguster des fruits de mer aussi.

Chambers a affirmé que c’était bien pour elle de voyager parce qu’elle avait déjà eu Covid, puis avait été testée négative et avait consulté son médecin avant le voyage.

Cependant, elle a rapidement verrouillé son compte Instagram dès que ses publications ont commencé à susciter des réactions négatives.

« Le BS ne se termine jamais, » Donald Trump Jr. tweeté en réponse aux nouvelles des actions des Chambres.

Je ne veux pas travailler, je veux juste taper sur la batterie toute la journée https://t.co/onherVP0r8 – Karol Markowicz (@karol) 1 janvier 2021

Scandaleux. La gauche fait de la politique avec nos écoles. https://t.co/M8GTRoJppD – Richard Grenell (@RichardGrenell) 1 janvier 2021

Le Chicago Board of Education a voté plus tôt ce mois-ci pour reprendre certains cours en personne, mais le Chicago Teachers Union s’est fermement opposé à la transition potentielle.

«C’est la période la plus difficile. La transmission est la plus élevée. Il fait sombre et froid. Les gens sont à l’intérieur et les vacances arrivent, il va donc y avoir beaucoup de transmission ». Le président de la CTU, Jesse Sharkey, a déclaré en réponse au vote.

La PDG de Chicago Public Schools (CPS), Janice Jackson, a répliqué que les parents exigeaient la fin de l’apprentissage à distance et que les vaccinations pour les enseignants pourraient commencer dans les prochains mois.

