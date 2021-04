Fatigué d’être deviné et utilisé comme pions politiques, plus d’une douzaine d’agents du PD d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ont démissionné de l’équipe antiémeute ce mois-ci, a déclaré le chef du syndicat de police à RT dans une interview.

Fatigué d’être deviné et utilisé comme pions politiques, plus d’une douzaine d’agents du PD d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, ont démissionné de la brigade anti-émeute ce mois-ci, a déclaré à RT le chef du syndicat de la police dans une interview.

«Ce qui se passe est une question de confiance. Les policiers d’Albuquerque ne font pas confiance à l’administration pour laquelle ils travaillent. Il n’y a pas de moral, » dit Shaun Willoughby.

Dix-sept officiers, un lieutenant et deux sergents ont démissionné de l’équipe d’intervention d’urgence de l’APD (ERT) au début du mois, après que les autorités de la ville ont suspendu un sergent pour un incident lors d’une manifestation publique. L’unité avait arrêté un homme armé qui se moquait des manifestants, mais les autorités ont refusé de porter plainte et l’ont libéré.

Le reste de leur équipe a déclaré: nous sommes fatigués d'être des pions politiques. Nous n'allons plus faire cela.





Les officiers ont démissionné de l’ERT avant même l’incident, et l’unité est réduite à la moitié de ses effectifs, a ajouté Willoughby. Ses membres se sentaient doutés et ne croient pas pouvoir faire leur travail sans avoir de problèmes, a-t-il déclaré à KOB-TV le 14 avril.

Le Nouveau-Mexique est dirigé par des démocrates, tout comme Albuquerque. Le service de police de la ville opère en vertu d’un décret de consentement depuis 2015, donnant au ministère américain de la Justice le contrôle de ses pratiques et politiques. L’administration Trump avait donné plus de latitude à la police locale, mais les démocrates sont de retour à la Maison Blanche maintenant.

La police travaille «Sous une pression écrasante en ce moment», Willoughby a déclaré à RT, ajoutant que le PD d’Albuquerque avait eu un « temps dur » l’embauche de nouvelles recrues.

«J’ai plus d’agents qui quittent la ville d’Albuquerque pour de meilleures communautés… J’ai une augmentation du nombre d’officiers qui prennent leur retraite», tandis que les taux de criminalité dans la ville augmentent, a-t-il déclaré. «Qui veut être à la pointe de la lance politique la plus instable du pays en ce moment?»

Albuquerque est sur la bonne voie pour « briser » son record d'homicides, atteignant probablement une centaine d'homicides dans une communauté de seulement 585 000 habitants, a déclaré Willoughby. Punir, «Défunding» ou diaboliser la police ne va pas améliorer les choses, a-t-il ajouté.





Au lieu de cela, il a appelé les autorités à investir davantage dans une formation de qualité pour les officiers, ainsi qu’à consacrer plus d’argent aux relations avec les Américains. «Des malheurs sociaux… cela ne devrait pas être le sac qu’un policier doit tenir.»

«Mettons plus d’argent dans les choses dont nous avons besoin: toxicomanie, maladie mentale, suivi et réadaptation des toxicomanes», Willoughby a dit. Le gouvernement dispose de suffisamment de moyens pour prendre « proactif » étapes et rendre la vie meilleure aux États-Unis.

Le chef du syndicat de la police a également appelé le « majorité silencieuse » des Américains à se lever et à tenir les politiciens responsables, insistant sur le fait que la plupart des gens sont opposés à l’idée de défunding la police.

Je préfère doubler l’investissement: formons nos policiers. Tu veux un meilleur flic? Vous devez investir dans plus de formation.

Le PD d'Albuquerque nie tout problème grave de personnel et a déclaré aux médias locaux que les démissions de l'ERT n'affecteraient pas les opérations de contrôle des foules à l'avenir. Ceux qui ont démissionné de l'ERT travaillent toujours pour le ministère à un autre titre, a ajouté le ministère.





