Le chef du syndicat américain de l’automobile se dit prêt à « intensifier » la grève en cas d’absence d’accord | Actualités économiques et commerciales

Le chef des Travailleurs unis de l’automobile a prévenu qu’une grève historique chez les trois plus grands constructeurs automobiles américains s’étendrait si les entreprises n’augmentaient pas leurs offres salariales dans les négociations en cours.

Cet avertissement intervient alors que l’impasse entre dans sa troisième journée sans résolution immédiate à l’horizon.

« Si nous n’obtenons pas de meilleures offres et… ne répondons pas aux besoins des membres, nous allons aggraver encore la situation », a déclaré dimanche le président de l’UAW, Shawn Fain, à CBS News, affirmant que General Motors, Ford et Stellantis avaient » aucune excuse » pour ne pas résoudre les conflits salariaux compte tenu des profits massifs réalisés ces dernières années.

« Nous sommes prêts à faire tout ce que nous avons à faire », a déclaré Fain. « Les membres sont prêts, les membres en ont marre. »

L’UAW exige de meilleures conditions pour ses travailleurs, y compris une augmentation de salaire de 40 pour cent sur le prochain contrat de quatre ans. Les constructeurs automobiles proposent jusqu’à présent des augmentations d’environ 20 pour cent.

Ce différend a alimenté un débat déjà acrimonieux à Washington sur la politique économique du président Joe Biden à l’approche des élections de 2024 – et sur la question de savoir s’il en fait suffisamment pour résoudre le conflit automobile.

Seuls 12 700 des 150 000 travailleurs du syndicat sont actuellement en grève, mais les commentaires de Fain soulignent la possibilité d’une action beaucoup plus large, qui pourrait potentiellement se faire sentir dans l’ensemble de l’économie.

Course présidentielle 2024

Les républicains ont tenté dimanche de lier la grève aux préoccupations des électeurs concernant l’inflation et le leadership économique global de l’administration Biden.

« Je n’ai aucun doute sur le fait que tous ces travailleurs de l’automobile qui travaillent dur vivent dans la même réalité que les autres Américains, à savoir que les salaires ne suivent pas l’inflation », a déclaré l’ancien vice-président Mike Pence sur CNN.

Pence, qui brigue l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a imputé à la direction du démocrate Biden « la pire inflation depuis 40 ans » et a ajouté que la promotion des véhicules électriques par l’administration bénéficierait principalement aux fabricants de batteries en Chine.

L’ancien patron de Pence, l’ex-président Donald Trump, qui détient une avance retentissante dans les sondages sur les autres candidats républicains à la présidentielle, a critiqué le syndicat et l’accent mis par Biden sur la promotion de la fabrication de véhicules électriques.

« Les travailleurs de l’automobile n’auront pas d’emploi… parce que toutes ces voitures seront fabriquées en Chine – les voitures électriques, automatiquement, seront fabriquées en Chine », a déclaré Trump dans une interview diffusée dimanche sur NBC.

Les démocrates se sont rangés derrière les travailleurs de l’automobile – et derrière Biden.

« Le président a clairement indiqué de quel côté il se trouvait dans cette lutte », a déclaré sur CNN le sénateur progressiste Bernie Sanders, ajoutant que Biden avait répété à plusieurs reprises « qu’un mouvement syndical fort profite à nous tous ».

Hakeem Jeffries, le leader démocrate de la Chambre des représentants, a fait écho à ce thème.

« Une incroyable prospérité économique a été générée pour les entreprises », a-t-il déclaré à ABC, peu avant de se rendre à Détroit pour se tenir aux côtés des travailleurs. « Il est tout à fait juste que tout le monde partage ces bénéfices records. »

Outre des salaires plus élevés, l’UAW exige des semaines de travail plus courtes, le rétablissement des retraites à prestations définies et une plus grande sécurité d’emploi à mesure que les constructeurs automobiles se tournent vers les véhicules électriques.