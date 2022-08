Le chef du Somaliland dit que 5 personnes ont été tuées lors de manifestations de l’opposition

MOGADISCIO, Somalie – Le président du Somaliland a déclaré que cinq personnes avaient été tuées lors de manifestations de l’opposition par crainte d’un report des élections, quelques heures après que la police a confirmé avoir tiré sur des manifestants et les a accusés de ne pas suivre les instructions des officiers.

Dans des commentaires jeudi soir, le président Muse Bihi Abdi a déclaré que les cinq personnes avaient été tuées dans la capitale, Hargeisa, et dans les villes de Burao et Erigavo au Somaliland, la région du nord qui s’est séparée de la Somalie il y a trois décennies et cherche à être reconnue en tant que pays indépendant. Il a ajouté que près de 100 autres personnes avaient été blessées, la plupart étant des membres des forces de sécurité.