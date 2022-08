Le chef du Somaliland dit que 5 personnes ont été tuées lors de manifestations de l’opposition

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Le président du Somaliland a déclaré que cinq personnes avaient été tuées lors de manifestations de l’opposition par crainte d’un report des élections, quelques heures après que la police a confirmé avoir tiré sur des manifestants et les a accusés de ne pas suivre les instructions des officiers.

Dans des commentaires jeudi soir, le président Muse Bihi Abdi a déclaré que les cinq personnes avaient été tuées dans la capitale, Hargeisa, et dans les villes de Burao et Erigavo au Somaliland, la région du nord qui s’est séparée de la Somalie il y a trois décennies et cherche à être reconnue en tant que pays indépendant. Il a ajouté que près de 100 autres personnes avaient été blessées, la plupart étant des membres des forces de sécurité.

Le président a blâmé les groupes d’opposition pour les troubles et a déclaré que les manifestations non autorisées ne seraient pas tolérées. Le gouvernement du Somaliland avait autorisé les manifestations à se produire dans six régions, mais dans des zones limitées, auxquelles les partis d’opposition se sont opposés.

Les événements de jeudi ont incité les États-Unis, l’Union européenne et d’autres à publier une déclaration commune exprimant leur inquiétude face à “l’usage excessif de la force” et exhortant toutes les parties à dialoguer pour une feuille de route sur les élections.

Le chef de l’opposition, Abdirahman Mohamed Irro, a déclaré que les manifestations se poursuivraient jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle du 13 novembre.

Des centaines de personnes ont pris part aux manifestations de jeudi après l’échec des pourparlers entre le gouvernement et l’opposition et l’opposition a accusé les autorités d’avoir tenté de retarder les élections.

Omar Faruk, Associated Press