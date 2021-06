Le chef du SNP lors d’un échange enflammé à la Chambre des communes au sujet d’un scrutin syndical : « C’est un mensonge ! »

Le chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, a appelé à une enquête indépendante sur l’utilisation par le gouvernement britannique des sondages Covid – accusant les ministres d’avoir détourné l’argent public à des « fins politiques ».

La semaine dernière, Le héraut Le journal a rapporté pour la dernière fois qu’un contrat de recherche Covid de 560 000 £ avec une société d’affaires publiques Public First avait été prolongé pour couvrir la recherche sur les « attitudes envers le syndicat britannique ».

Dans des scènes houleuses aux Communes, M. Blackford a accusé un ministre de mentir, et a également affirmé la vérité et le gouvernement britannique étaient des « étrangers éloignés ».

La ministre du Cabinet, Julia Lopez, a nié que le gouvernement ait utilisé les sondages sur la pandémie à des fins politiques – avant que M. Blackford puisse être entendu crier : « C’est un mensonge ! C’est un mensonge! »

Le député du SNP a été réprimandé par la présidente de la Chambre des communes, Lindsay Hoyle, après que M. Blackford a déclaré que Boris Johnson avait été limogé deux fois « pour avoir menti ».

Posant une question urgente sur l’utilisation par le gouvernement des contrats d’urgence Covid, M. Blackford a déclaré: « Peu importe à quel point ils pourraient essayer de balayer cela sous le tapis, ce scandale ne disparaîtra pas. »

M. Blackford a déclaré qu’il avait écrit au secrétaire du cabinet britannique, l’exhortant à lancer une enquête indépendante sur « cette utilisation abusive flagrante de l’argent public à des fins politiques ».

Le chef du SNP à Westminster a ajouté : « Si le gouvernement britannique n’a rien à cacher, la ministre se joindra-t-elle à moi pour soutenir cette enquête du secrétaire du cabinet et coopérera-t-elle avec elle ?

« La vérité et ce gouvernement sont de lointains étrangers, et ce n’est pas surprenant quand on se souvient que le Premier ministre a été limogé non pas une mais deux fois pour avoir menti. »

Les remarques du député du SNP à propos de M. Johnson ont conduit à une intervention du président, qui a demandé à M. Blackford de retirer ses propos. « Je suis sûr que vous aimeriez réfléchir à la langue », a déclaré Sir Lindsay.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a précédemment nié les allégations de détournement de fonds publics dans les sondages d’opinion. « Nous n’utilisons pas les fonds des contribuables pour les sondages politiques des partis », a-t-il déclaré lundi lors d’une visite en Écosse.

L’adjointe de M. Gove, Mme Lopez, a déclaré mardi aux députés que l’exercice de sondage avait simplement été utilisé pour surveiller « l’impact de Covid dans des régions du Royaume-Uni ».

Elle a ajouté: « Ce contrat ne concernait pas la campagne constitutionnelle, et toute suggestion que le gouvernement effectue des recherches politiques sur les partis est entièrement fausse. »

Le ministre a également été interpellé par Plaid Cymru sur le contrat confié à Public First. Liz Saville Roberts, leader de Plaid Cymru à Westminster, a déclaré : « Appelons cela pour ce que c’est : un abus flagrant de l’argent public.

Mme Lopez a répondu: « Nous n’utilisons pas l’argent public à des fins de campagne politique. »