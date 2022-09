BELFAST –

La chef du parti Sinn Fein en Irlande du Nord se réjouit de travailler avec le roi Charles de Grande-Bretagne et a exhorté ses compatriotes nationalistes irlandais à être respectueux alors que leurs voisins unionistes pleurent la mort de la reine Elizabeth, a-t-elle déclaré vendredi.

Michelle O’Neill a été parmi les premières personnes à signer un livre de condoléances à l’hôtel de ville de Belfast après qu’elle et d’autres hauts responsables de l’ancienne aile politique de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) aient offert des mots de sympathie à la mort de la reine.

L’IRA, qui a mis fin à sa campagne armée de 30 ans contre la domination britannique en Irlande du Nord après un accord de paix en 1998, a tué le grand-oncle de Charles, Louis Mountbatten, lors d’un attentat à la bombe en 1979.

Le roi a décrit son grand-oncle comme “le grand-père que je n’ai jamais eu” et a profondément ressenti la perte.

“Nous avons des ponts à réparer et j’ai hâte de travailler avec le roi Charles. Je suis sûr qu’il poursuivra l’héritage de l’établissement de relations entre nos deux îles”, a déclaré O’Neill, vêtu de noir, aux journalistes.

Charles a longtemps été une figure de haine parmi certains partisans d’une Irlande unie parce qu’il était à la tête du régiment de parachutistes de l’armée britannique, dont des membres ont tué 13 marcheurs catholiques des droits civiques lors de la fusillade du dimanche sanglant de 1972.

Alors que le Sinn Fein a intensifié sa campagne pour un référendum sur la séparation du Royaume-Uni ces dernières années, il a également cherché à établir de meilleures relations avec la Grande-Bretagne, notamment lorsque l’ancien commandant de la guérilla de l’IRA, Martin McGuinness, a serré la main de la reine à Belfast en 2012.

Le Sinn Fein est depuis devenu le plus grand parti d’Irlande du Nord et est de loin le plus populaire avant les élections de 2025.

“Cela a joué un rôle très important en nous aidant tous à avancer et à sortir de notre zone de confort, je pense qu’il est vraiment, vraiment important que nous nous étirons tous”, a déclaré O’Neill, louant ce qu’elle a décrit comme l’héritage de la reine. la main de l’amitié.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était dégoûtée par certains utilisateurs irlandais des médias sociaux célébrant la mort de la reine en ligne, O’Neill a répondu “oui”. Des feux d’artifice ont été entendus dans certaines parties de Belfast jeudi soir et O’Neill a déclaré qu’il était temps pour tout le monde d’être respectueux.

Vendredi, des dizaines de personnes sont arrivées avec des bouquets de fleurs et ont griffonné des messages de condoléances sur une peinture murale de la reine à proximité de la Protestant Shankill Road de Belfast.

“En fin de compte, elle a peut-être été la reine d’Angleterre, mais c’est aussi une mère, une grand-mère. C’est un moment de réflexion et de respect de tous et de ce qu’ils ressentent en ce moment”, a-t-elle déclaré.



