Le chef du Shakhtar fait don de 25 millions de dollars de frais de transfert de Mudryk à l’effort de guerre

Le président du Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, a fait don de 25 millions de dollars sur les frais reçus par Chelsea pour le transfert de Mykhailo Mudryk au “Heart of Azovstal”, un projet visant à aider les familles des soldats tombés au combat en Ukraine.

Chelsea a annoncé la signature de 70 millions d’euros (75,84 millions de dollars) de Mudryk lors de la première moitié de leur match contre Crystal Palace dimanche. Les deux clubs ont conclu un accord d’une valeur de 100 millions d’euros (108,33 millions de dollars), ont déclaré des sources à ESPN.

Le président du Shakhtar, Akhmetov, a déclaré dans un communiqué publié par le club que les 25 millions de dollars donnés “seront utilisés pour couvrir différents besoins”.

“J’alloue 25 millions de dollars [UAH 1 billion] aujourd’hui pour aider nos soldats, nos défenseurs et leurs familles”, indique le communiqué.

“L’argent sera utilisé pour couvrir différents besoins, allant de la fourniture de traitements médicaux et prothétiques et d’un soutien psychologique à la satisfaction de demandes spécifiques.

“Pour garantir la transparence, le projet disposera d’une équipe professionnelle indépendante qui sera en contact avec les défenseurs d’Azovstal, leurs familles, les prestataires de soins et les bénévoles.

“Nous sommes éternellement redevables à nos soldats !”

Mudryk est entré sur le terrain à la mi-temps à Stamford Bridge dimanche. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Akhmetov a également déclaré qu’en dépit d’être heureux de voir Mudryk gagner la Premier League, il souhaite que son club “remporte des trophées européens” – mais a déclaré que ce n’était pas possible tant que la guerre avec la Russie se poursuivait.

Le président a également fait part de ses intentions pour que le Shakhtar joue contre Chelsea lors d’un match amical, lorsque cela est possible.

La déclaration a ajouté: “J’ai des sentiments mitigés aujourd’hui. D’une part, je suis heureux pour Mykhailo et fier de lui. Ce gars montre l’exemple, montrant que le talent et le travail acharné peuvent rendre l’impossible possible. Je suis absolument convaincu que l’Europe entière acclamera le jeu brillant et fin de Mykhailo.

“D’un autre côté, je n’ai jamais caché que mon rêve était de gagner des trophées européens. Cela signifie que des joueurs comme Mudryk devraient être invités dans notre club, dans notre championnat ukrainien, et nous devrions gagner des trophées européens avec de tels joueurs, plutôt que de les encourager, même lorsqu’ils jouent dans les meilleurs clubs du monde.

“Malheureusement, c’est impossible maintenant, car l’Ukraine mène la guerre horrible et injuste que nous livre la Fédération de Russie. Mais je suis convaincu que nous gagnerons. Et nous jouerons un match amical contre Chelsea à la Donbass Arena dans un Donetsk ukrainien. “