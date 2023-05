Le chef du service d’incendie de Montréal affirme que les inspections de sécurité des voies d’évacuation n’ont jamais cessé

Le chef des pompiers de Montréal, Richard Liebmann, nie les affirmations selon lesquelles les inspections de sécurité incendie des bâtiments de la ville auraient jamais cessé, de quelque façon que ce soit, bien qu’il affirme qu’il y avait un moratoire sur certains types de recours légaux.

« Les inspections ont toujours été maintenues », a déclaré Liebmann lors d’une conférence de presse mardi en fin d’après-midi. « La prévention des incendies a toujours été une très, très grande priorité pour moi. »

Les commentaires de Liebmann sont intervenus après que la mairesse Valérie Plante a déclaré plus tôt dans la journée que les inspecteurs des incendies avaient temporairement cessé d’enquêter sur les voies d’évacuation des bâtiments en 2018 – des années avant l’incendie de 2023 qui a ravagé un édifice patrimonial du Vieux-Montréal, faisant sept morts.

D’anciens locataires et invités ont déjà déclaré à CBC News qu’ils étaient préoccupés par la sécurité du bâtiment, et des rapports d’inspection ont montré que des problèmes avec les issues de secours avaient été signalés à plusieurs reprises plus d’une décennie avant l’incendie du 16 mars.

Plante a déclaré mardi au conseil municipal qu’un moratoire sur les enquêtes est entré en vigueur en 2018 à la demande du bureau du procureur provincial du Québec.

Selon Plante, les procureurs ont informé le service d’incendie qu’ils n’étaient pas en mesure de porter certaines des affaires contre les propriétaires d’immeubles devant les tribunaux parce que les preuves recueillies par les inspecteurs du service étaient insuffisantes.

Le moratoire a été signalé pour la première fois lundi en Le Globe and Mail et plus tard confirmé avec des documents obtenus par Radio-Canada.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait eu un moratoire sur les enquêtes sur les voies d’évacuation avant d’en avoir entendu parler dans un reportage lundi. (Graham Hughes/La Presse canadienne)

Mardi matin, Plante a déclaré qu’elle n’avait pas été informée du moratoire avant la publication du reportage.

Puis Plante a dit qu’après avoir parlé avec le service d’incendie, elle a appris que les enquêtes sur les voies d’évacuation avaient repris en 2021, deux ans avant l’incendie du Vieux-Montréal, contrairement à ce que laissait entendre le Globe and Mail.

Répondant à une question du chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem, Plante a dit vouloir «faire la lumière» sur la situation et s’assurer que le service d’incendie dispose de suffisamment de ressources pour inspecter les bâtiments à Montréal.

Dans un communiqué, Salem a déclaré que son parti était « choqué » que Plante n’ait pas été au courant du moratoire.

« Si des informations de cette ampleur lui échappent, quelles autres informations vitales lui manquent ? » Il a demandé.

« La sécurité de nos Montréalais est notre priorité », a tweeté Plante plus tard. Elle a déclaré que toutes les procédures en place seront soumises à l’enquête du coroner sur l’incendie du 16 mars qui est en cours, et « nous coopérerons pleinement ».

‘Je n’ai jamais vu ça’

Selon une note de service obtenue par Radio-Canada, le moratoire sur les enquêtes sur les voies d’évacuation — qui incluent, par exemple, la signalisation des issues de secours et les portes conformes au code de sécurité — a été émis le 26 octobre 2018.

La note de service indique que le moratoire a été décrété en raison du manque de formation des inspecteurs, ainsi que de normes différentes de celles de la Régie du bâtiment.

Le chef des pompiers de Montréal, Richard Liebmann, a convoqué une conférence de presse en fin d’après-midi pour dire que les inspections de bâtiments n’avaient jamais cessé, bien qu’il y ait eu un moratoire sur certains types de recours juridiques. (Radio Canada)

Robert Henley, qui a été chef des opérations du service d’incendie de Montréal dans les années 1990, a déclaré qu’un tel moratoire était du jamais vu pendant son séjour au service.

« Je n’ai jamais vu ça de toute ma carrière », a-t-il déclaré.

La sécurité incendie, une priorité : Liebmann

Liebmann, qui est devenu le 23e chef des pompiers de Montréal en janvier 2021, a déclaré qu’il travaillait à accroître la sécurité incendie au cours des deux dernières années.

« Il y a eu un moratoire sur certains types de recours juridiques et d’expertise concernant des dossiers complexes, mais nous n’avons à aucun moment interrompu nos inspections concernant les moyens d’évacuation ou tout autre aspect des inspections incendie », a déclaré Liebmann.

Il a déclaré qu’une nouvelle vision de la sécurité incendie avait été établie l’année dernière, en mettant l’accent sur la mise en conformité rapide des bâtiments au code plutôt que sur la nécessité de recourir à des poursuites judiciaires.

Il a déclaré que la sécurité et la prévention des incendies relèvent en fin de compte de la responsabilité conjointe des propriétaires d’immeubles, de la Régie du bâtiment du Québec — l’organisme provincial chargé de l’application de la Loi sur le bâtiment — du service d’incendie et de ceux au niveau municipal qui approuvent les plans de construction.

Des documents précédemment obtenus par CBC News montrent que des inspecteurs des incendies ont signalé à plusieurs reprises des problèmes sur le site de l’immeuble du Vieux-Montréal, situé à l’intersection de la place d’Youville et de la rue du Port.

Un inspecteur des incendies a constaté 10 infractions lors d’une visite de l’immeuble en mai 2018, notamment l’absence d’une alarme incendie fonctionnelle, l’absence de signalisation claire pour les sorties de secours et un détecteur de fumée manquant dans l’escalier.

Les problèmes n’avaient pas été résolus lorsque l’inspecteur est revenu en septembre de la même année.

Un autre document obtenu par Radio-Canada montre que les inspecteurs des incendies avaient intensifié les inspections à la suite de l’incendie mortel du Vieux-Montréal.

Robert Rousseau, chef de section à la division de la prévention des pompiers, a envoyé un courriel au personnel le 2 avril, disant qu’une « cellule de crise » baptisée « Opération Vulcain » avait été mise en place après l’incendie.

L’e-mail semble confirmer que les enquêtes sur les voies d’évacuation ont repris. Il a exhorté le personnel à s’assurer qu’il est à jour de sa formation concernant les voies d’évacuation et les avertisseurs de fumée.

Rousseau a demandé que le personnel signale « autant de non-conformités que possible », mais en même temps, a appelé à la prudence.

« Il s’agit d’une opération délicate dans un contexte très médiatisé. Nous comptons sur votre discrétion et votre professionnalisme habituels », a écrit Rousseau.

Randy Sears, le père de l’une des victimes, a demandé l’autorisation de lancer un recours collectif contre le propriétaire de l’immeuble, les exploitants des unités de location à court terme et Airbnb.

Annette Lefebvre, l’avocate impliquée dans le recours collectif, a déclaré qu’un moratoire serait « choquant » compte tenu des enjeux de telles inspections.

« Je ne vois vraiment pas la raison de maintenir un moratoire pendant tant d’années », a-t-elle déclaré. « C’est une question de sécurité publique. »