Le chef du Sénat du Missouri retire plusieurs sénateurs d’État des comités

JEFFERSON CITY, Missouri – Le plus haut dirigeant du Sénat du Missouri a annoncé mardi qu’il avait déchu plusieurs sénateurs d’État de leurs missions au sein de comités.

Les luttes intestines républicaines ont atteint un nouveau niveau mardi lorsque la direction du Sénat a retiré d’autres membres du GOP des postes de commission. Caleb Rowden, président du Sénat Pro Tem, a annoncé plusieurs changements dans les missions des comités lors d’une conférence de presse mardi au Capitole de l’État.





Le début d’année a été difficile pour le Sénat du Missouri, de nombreux républicains gardant la parole pendant des heures. Une annonce surprise faite mardi par Rowden a retiré les membres du nouveau Freedom Caucus de leurs missions au comité, un plan qui pourrait intensifier le dysfonctionnement.

« Le début de la session législative de 2024 au Sénat a été tout simplement embarrassant », a déclaré Rowden. “Une salle conçue pour être occupée par des hommes et des femmes d’État civils et principaux a été envahie par un petit groupe de créatures des marais qui me rappellent trop souvent mes enfants plutôt que mes collègues.”

Malgré le début d’une nouvelle session législative, les luttes intestines entre les républicains du Sénat restent constantes.

“Cela va être une période intéressante dans l’État du Missouri”, a déclaré le sénateur Rick Brattin, R-Harrisonville. « Sachez simplement que ce n’est pas notre faute ; c’est leur faute, en essayant de créer ce genre d’environnement au Sénat du Missouri.

Rowden dit Les membres du « Chaos Caucus », un groupe de législateurs plus officiellement connu sous le nom de « Freedom Caucus », ont « choisi d’utiliser le Sénat du Missouri comme un lieu pour tenter de sauver leurs campagnes languissantes à l’échelle de l’État et détruire intentionnellement l’institution dans le but de prétendre que le jeu est truqué contre eux.

Selon Rowden, les changements sont les suivants…

Le sénateur Denny Hoskins (R-Warresnburg) a été démis de ses fonctions de président de la commission du développement économique et de la politique fiscale et de la commission sénatoriale des crédits.

(R-Warresnburg) a été démis de ses fonctions de président de la commission du développement économique et de la politique fiscale et de la commission sénatoriale des crédits. Le sénateur Rick Brattin (R-Harrisonville) a été démis de ses fonctions de vice-président de la commission de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre, de vice-président de la commission des anciens combattants, des affaires militaires et des pensions et de président du comité spécial sur la protection des actifs du Missouri contre les étrangers. Adversaires.

(R-Harrisonville) a été démis de ses fonctions de vice-président de la commission de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre, de vice-président de la commission des anciens combattants, des affaires militaires et des pensions et de président du comité spécial sur la protection des actifs du Missouri contre les étrangers. Adversaires. Le sénateur Andrew Koenig (R-Comté de St. Louis) a été démis de ses fonctions de président du Comité de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre.

(R-Comté de St. Louis) a été démis de ses fonctions de président du Comité de l’éducation et du développement de la main-d’œuvre. Le sénateur Bill Eigel (R-Comté de St. Charles) a été démis de ses fonctions de président du Comité des anciens combattants, des affaires militaires et des pensions.

Hoskins, Brattin, Koenig et Eigel ont tous des liens avec le Freedom Caucus, qui consiste en un groupe de membres républicains d’extrême droite. Le groupe aurait été lié à quelques tensions et flibustiers ces dernières semaines.

“C’est très décourageant et préoccupant que nos dirigeants ne soient pas capables de diriger”, a déclaré Hoskins. “Nous avons besoin d’un nouveau leadership au Sénat du Missouri.”

Les membres du Freedom Caucus ont déclaré qu’ils en avaient assez d’attendre pour débattre d’une législation modifiant le processus de pétition d’initiative et la réforme de l’éducation.

“Ils nous ont traités de narcissiques à de charlatans alors que tout ce que nous voulons, c’est adopter les grandes idées politiques rouges qui ont été promises aux électeurs de cet État tous les deux ans”, a déclaré Eigel.

D’autres républicains du Sénat ont déclaré qu’ils attendaient que le Freedom Caucus se réunisse pour que le Sénat puisse à nouveau recommencer à travailler.

« Il est temps de passer aux choses sérieuses », a déclaré la chef de la majorité au Sénat, Cindy O’Laughlin, R-Shelbina. « Nous en avons assez qu’on nous lise des livres par terre et que nous perdions un temps précieux au sol. »

En plus d’être privés de leurs audiences en commission, les sénateurs se sont également vu retirer leurs places de stationnement dans le garage du sous-sol du Capitole. Leurs nouveaux spots sont plus éloignés du Capitole.

Pour Eigel, Koenig et Hoskins, puisqu’ils ne sont plus présidents de commissions, cela signifie une perte financière pour leur bureau d’environ 10 000 dollars.

“Ces gars ont détruit cet endroit et nous allons le réparer”, a déclaré Rowden mardi soir.

Peu de temps après que Rowden ait retiré les membres du Freedom Caucus de leurs fonctions au comité, Hoskins s’est déclaré déçu par ses collègues républicains.

“Notre président Pro Tem Rowden, ainsi que notre leader de la majorité Cindy O’Laughlin, ne m’ont pas envoyé de SMS, ne m’ont pas appelé ni ne m’ont demandé de venir à leur bureau pour voir si nous pouvons régler des différends”, a déclaré Hoskins. « Leur manque de communication est très révélateur. Pas une seule fois aucun de nos dirigeants n’est venu me voir et m’a dit : « Hé, rencontrons-nous et voyons si nous pouvons trouver une solution. »

Rowden a déclaré mardi que son action était une première étape, mais qu’il pourrait y en avoir d’autres à venir.

« Les habitants du Missouri ont exigé davantage de nous », a déclaré Rowden. « Ils ont exigé des progrès, du civisme et l’adoption de politiques qui fourniront de meilleures écoles, une économie plus forte et des communautés plus sûres dans cet État. »

Eigel, actuellement en campagne pour le poste de gouverneur du Missouri, a riposté et a partagé la déclaration suivante après l’annonce de Rowden mardi :

« Jefferson City est gouvernée par un cartel unipartite d’intérêts particuliers, de RINO et de démocrates, qui s’unissent pour écraser la voix du peuple. Ce sont les mêmes tactiques que The Swamp utilise contre le président Trump. Ils peuvent me retirer ma présidence, ils peuvent me virer de commissions, ils peuvent traîner mon nom dans la boue, mais je ne recule pas. Ils pensent que cette punition va d’une manière ou d’une autre me dissuader, mais je suis plus libre que jamais. Je ne travaille pas pour le marais. Je travaille pour le peuple, et le peuple en a assez des RINO sans âme. Nous continuerons d’avancer jusqu’à ce que la réforme des pétitions d’initiative franchisse la ligne d’arrivée. Je ne resterai pas les bras croisés et permettrai que les lois pro-vie du Missouri soient détruites.»

De l’autre côté, le chef de la minorité sénatoriale John Rizzo, D-Indépendance, appelle les sénateurs à aller de l’avant pour travailler sur une législation commune, comme augmenter le salaire des enseignants et rendre les services de garde d’enfants plus abordables.