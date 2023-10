Le chef du Sénat américain accuse la Chine d’être responsable de la crise des opioïdes

Chuck Schumer a commencé sa visite à Shanghai en affirmant que les entreprises chinoises alimentent l’épidémie de fentanyl aux États-Unis.

La première visite en Chine d’une délégation du Congrès américain depuis 2019 a commencé avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, affirmant que les entreprises chinoises sont responsables de l’épidémie américaine de dépendance aux opioïdes et de décès par surdose.

Les entreprises chinoises sont « alimentant la crise du fentanyl qui empoisonne les communautés à travers les États-Unis » » Schumer a déclaré après son arrivée à Shanghai samedi. « Chacun d’entre nous connaît des familles qui ont perdu des jeunes hommes et femmes à cause du fentanyl. » Le démocrate de New York a souligné que ce sont les entreprises – et non le gouvernement chinois – qui fournissent les ingrédients nécessaires à la production de fentanyl et d’autres opioïdes au Mexique.

Schumer dirige une délégation bipartite de six sénateurs en visite en Chine dans un contexte de détérioration des relations sino-américaines. Ils se concentrent sur les questions économiques et de sécurité, et le leader de la majorité a souligné que Washington ne souhaitait pas « découpler » les deux plus grandes économies du monde.

Le gouvernement américain a sanctionné cette semaine plusieurs individus et entreprises chinois pour avoir prétendument distribué des précurseurs chimiques associés aux opioïdes. Les autorités chinoises ont affirmé que la crise du fentanyl était « enraciné » aux États-Unis et que Washington ne devrait pas essayer de rejeter la responsabilité de son échec à mettre un terme à la consommation de drogues illégales. Près de 110 000 Américains sont morts à cause de la consommation de drogues illicites, principalement du fentanyl, en 2022.

La délégation du Congrès est arrivée un jour après que l’administration du président Joe Biden a annoncé de nouvelles restrictions commerciales sur 42 entreprises chinoises qui auraient fourni des composants d’origine américaine à l’industrie de défense russe dans le contexte de la crise ukrainienne. Le ministère chinois du Commerce a réagi samedi en appelant à cette décision « un acte typique de coercition économique et d’intimidation unilatérale ».

Schumer a déclaré qu’il espérait conserver « discussions très productives » avec les dirigeants chinois lors de sa visite. La délégation a demandé une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Biden a déclaré aux journalistes vendredi qu’il pourrait rencontrer Xi lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique le mois prochain à San Francisco. Les deux gouvernements se sont affrontés de plus en plus ces dernières années dans le contexte du conflit russo-ukrainien, de l’escalade des restrictions commerciales et de l’ingérence présumée des États-Unis à Taiwan.

Schumer a déclaré qu’il prévoyait d’exprimer ses inquiétudes concernant les pratiques commerciales prétendument déloyales de Pékin. « Nous pensons que nous avons besoin de réciprocité, permettant aux entreprises américaines de rivaliser en Chine aussi librement que les entreprises chinoises peuvent le faire ici. » il a dit.

Le voyage de la délégation sénatoriale fait suite aux récentes visites en Chine de hauts responsables de l’administration Biden, notamment le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et l’envoyé pour le climat John Kerry.

Biden a fait à plusieurs reprises des commentaires désobligeants à l’égard des dirigeants chinois lors de ses rencontres avec des donateurs politiques cette année. En juin, il a qualifié Xi de « dictateur. » Deux mois plus tard, il a déclaré que le gouvernement chinois était dirigé par « les méchants » qui peuvent prendre des mesures dangereuses parce que leur économie est un « bombe à retardement. »

