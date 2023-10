Le chef du SCRS parle de l’intérêt de la Chine pour les universités canadiennes

Le chef de l’agence de renseignement canadienne a parlé ouvertement de l’intérêt de la Chine à s’associer avec des universités canadiennes pour obtenir un avantage militaire lors d’une conférence avec ses homologues des Five Eyes mardi.

« La Chine a été très transparente », a déclaré le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault.

« Tout ce qu’ils font dans nos universités et dans les nouvelles technologies, cela revient dans un système très organisé pour créer des applications à double usage pour l’armée. »

Vigneault a fait ces commentaires sur scène lors d’un rare rassemblement public avec des chefs d’espionnage des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Les représentants de l’alliance de partage de renseignements Five Eyes se réunissent dans la Silicon Valley en Californie à l’invitation du directeur du Federal Bureau of Investigation des États-Unis, Christopher Wray, pour discuter de l’utilisation de la technologie par les adversaires et des menaces qui pèsent sur l’innovation et la recherche.

Vigneault a déclaré que le SCRS avait tenté d’avertir les universités canadiennes des motivations de la République populaire de Chine et avait offert des conseils.

« Nous ne disons pas aux gens qui ils doivent embaucher ou non. Mais nous leur disons… si vous travaillez pour l’une de ces sept universités de RPC associées à l’Armée populaire de libération, vous savez que ce n’est probablement pas une bonne chose. » une bonne idée si vous travaillez dans le domaine des technologies de pointe à l’université », a déclaré Vigneault.

Selon l’Institution Hooverqui a accueilli l’événement de mardi, un groupe d’institutions en Chine, souvent appelé les « Sept fils de la défense nationale », collabore avec des universités du monde entier pour récolter la recherche et la détourner vers des applications militaires.

Vigneault a déclaré que le SCRS aide les universités canadiennes à attirer des talents du monde entier, y compris de la Chine.

Le chef de l’agence d’espionnage canadienne a déclaré que le président chinois Xi Jinping était transparent quant à sa volonté d’utiliser la recherche canadienne. (Lauren DeCicca/Getty Images)

« Mais il faut aussi comprendre que, malheureusement, les règles d’engagement, les règles du jeu ont changé », a-t-il déclaré.

« Ils ont été si audacieux dans ce qu’ils font, comment ils ont volé la propriété intellectuelle, comment ils ont interféré dans nos processus démocratiques, comment ils se sont engagés sur les campus, et de tous les endroits où ils ont interféré. »

Plus tôt cette année, le Globe and Mail a rapporté que 50 universités canadiennes collaborent depuis des années avec une université de recherche militaire chinoise.

Depuis 2005, ces institutions ont publié plus de 240 articles conjoints avec des scientifiques militaires chinois sur des sujets tels que la cryptographie quantique, la photonique et les sciences spatiales, indique le journal.

En février, le gouvernement libéral a annoncé qu’il interdirait toutes les subventions fédérales à la recherche pour des projets liés à des « acteurs étatiques étrangers » qui constituent une menace à la sécurité nationale du Canada – et a exhorté les provinces et les universités à emboîter le pas.

« Il ne suffit pas de crier au loup »: Vigneault

Lors d’un échange animé par l’ancienne secrétaire d’État américaine Condoleezza Rice, Vigneault a également parlé de tenter de dialoguer avec le monde des affaires canadien sur les menaces.

Récemment, des dirigeants du monde des affaires canadien ont exigé que les services de renseignement aient le pouvoir de partager des renseignements avec des entreprises ciblées par l’espionnage économique.

Le #FBI accueille les dirigeants du partenariat de renseignement Five Eyes – les États-Unis et le Royaume-Uni , le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – lors du tout premier sommet sur les technologies émergentes et la sécurité de l’innovation à Palo Alto, au cœur de la Silicon Valley. https://t.co/03TVPmDtB5 pic.twitter.com /crjNW3Qe6X —@FBI

Plus tôt ce mois-ci, le Conseil canadien des affaires, composé de dirigeants et d’entrepreneurs des grandes entreprises du pays, a demandé à Ottawa de mettre à jour la Loi sur le SCRS afin que les entreprises privées ciblées par l’ingérence étrangère sachent réellement qu’elles sont en danger.

«Il faut faire tout notre possible pour donner des exemples concrets», reconnaît Vigneault. « Parce qu’il ne suffit pas de crier au loup. »

Un porte-parole du ministre de la Sécurité publique LeBlanc a récemment déclaré que le gouvernement fédéral envisageait d’améliorer le partage d’informations, mais ne s’engagerait pas sur un calendrier.

Les dirigeants des services de renseignement des Five Eyes répondront aux questions des journalistes plus tard dans la soirée.