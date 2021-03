La bête quotidienne

Boy in the Bubble ne survivrait pas aux vacances de printemps. Va-t-elle?

Avec l’aimable autorisation de Patti Thompson TUPELO, Mississippi – La fin du mandat de masque de son État pourrait causer des ennuis à Patti Thompson. La propriétaire d’une bijouterie de 65 ans a passé deux décennies à lutter contre un trouble immunitaire chronique appelé déficit immunitaire à variable commune. Elle plaisante en disant que son système immunitaire vient dans un bocal via des perfusions hebdomadaires à domicile. « La meilleure façon de le comprendre est de penser au ‘Boy in the Bubble' », qui souffrait d’un trouble connexe, a déclaré Thompson, faisant référence à un Houston 12 – un an qui est devenu célèbre avant sa mort 15 jours après avoir laissé une bulle de plastique sans germes dans les années 1980. «Si nous n’avions pas la technologie d’aujourd’hui, je devrais vivre dans une bulle.» Même avant la pandémie, Thompson évitait les foules, transportait du désinfectant pour les mains et essuyait les poignées des micro-ondes. Maintenant, sans le poids d’un mandat de l’État, elle craint que trop de gens ignorent les recommandations de santé publique et supposent que le danger est passé. Et les vacances de printemps se profilent. La rage éclate après que l’école du Mississippi demande aux enfants de faire semblant d’être des esclaves «Je pense que nous sommes ouverture trop tôt », a déclaré Thompson au Daily Beast.Gov. Tate Reeves a mis fin au mandat du masque d’État avec un préavis de 24 heures la semaine dernière. Au cours du week-end, le Daily Mississippian et d’autres médias ont capturé des photos de bars remplis de foules pour la plupart sans masque à Oxford, domicile de l’Université du Mississippi. Sur la côte du Golfe, Margaritaville Resort Biloxi fêtera sa réouverture après les réparations de l’ouragan avec une grande fête vendredi. Les masques sont demandés mais pas obligatoires dans le centre de divertissement, les restaurants, les bars et l’aire de jeux de la piscine du complexe.Contrairement au Texas, les municipalités du Mississippi ont la possibilité de mettre en œuvre leurs propres restrictions. Les propriétaires d’entreprise comme Thompson conservent le pouvoir sur leur propre propriété, peu importe leur emplacement. «Je ne vais pas enlever mon masque», a déclaré Thompson. «Je demande à mon personnel et à mes clients de se masquer.» Mais avec des millions de résidents non vaccinés et plus d’un millier d’Américains qui meurent chaque jour aux mains du COVID-19, Thompson se sent loin d’être en sécurité. Selon le maire Jason Shelton, sa ville natale de Tupelo continuera d’exiger des masques dans les installations appartenant à la ville, mais ne réimplémentera pas un mandat à l’échelle de la ville après que les responsables locaux de la santé ont déclaré que ce serait inefficace, selon le maire Jason Shelton. limites », a déclaré Shelton au Daily Beast dans un e-mail. «La recension prématurée du mandat du masque d’État par le gouverneur équivaut à couper l’eau tout en luttant contre un incendie.» Dans des commentaires à un journal de Tupelo, Shelton avait précédemment déclaré qu’il craignait qu’un mandat de la ville ne désavantage les restaurants et les bars sur la concurrence. Les dirigeants de l’hôpital local, auquel Shelton a fait référence dans le même point de vente, ont déclaré que le manque d’exigences en matière de masques risquait d’éroder leur utilisation – et qu’ils auraient préféré que le mandat de l’État reste en place. appeler. La capitale de l’État Jackson et les villes universitaires de Starkville et Hattiesburg font partie de ceux qui conservent ou rétablissent les mandats de masque et les restrictions de capacité. Le bureau de Reeves n’a pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire. Comme le reste du pays, le Mississippi a connu une diminution spectaculaire des cas de COVID depuis le début de l’hiver. Plus tôt cette semaine, le responsable de la santé de l’État du Mississippi, Thomas Dobbs, a déclaré que l’amélioration était principalement due à la réduction des voyages après les vacances, au masquage et à la distanciation sociale.La moyenne sur sept jours pour les nouveaux cas était de 424 mercredi. En comparaison, le Mississippi a atteint un sommet d’une journée de 3 500 nouveaux cas le 8 janvier. Les hospitalisations et les éclosions dans les maisons de soins infirmiers sont en baisse significative. Cependant, le Mississippi montre toujours des signes de transmission communautaire. La semaine dernière, le Mississippi n’a pas respecté les directives de l’OMS pour la réouverture, avec un taux de positivité de 10,81% pour les tests COVID, bien au-dessus du seuil de 5%, selon le John Hopkins COVID Resource Center. «Nous n’avons pas fini avec le COVID», a déclaré Dobbs. Les responsables de la santé publique retiennent leur souffle alors que la saison de relâche scolaire commence. et les voyages augmentent. La plupart des universités publiques du Mississippi contournent la semaine de relâche en faveur d’une fin précoce du semestre de printemps; Cependant, les écoles K-12 dans une grande partie de l’État vont casser cette semaine ou la prochaine. À Memphis, qui sert de centre médical à trois États, le Dr Scott Strome a déclaré qu’il s’attendait à voir au moins une bosse dans les cas dans la région. . Cette bosse pourrait facilement se transformer en une poussée si les gens abandonnaient les masques faciaux et la distanciation sociale. « Spring Break est un parfait exemple de là où cela peut arriver », a déclaré Strome, le doyen exécutif du College of Medicine de l’Université du Tennessee Health Science Center, Il est difficile de démêler l’impact des mandats par rapport à des conseils de santé publique solides, a ajouté Strome. , » il a dit. «Si nous démasquons trop tôt, en particulier les personnes qui n’ont pas été vaccinées, nous pourrions voir une poussée qui est potentiellement évitable.» Il y a une lumière au bout du tunnel, a soutenu Dobbs. Depuis la fin du mois de février, le Mississippi a administré en moyenne plus de 130 000 doses de vaccins dans les armes par semaine. Plus de 300 000 personnes – un peu plus de 10 pour cent de la population de l’État – ont été entièrement vaccinées. Plus de 500 000 Mississippiens ont reçu au moins une dose de vaccin. Ces chiffres de vaccination devront être beaucoup plus élevés avant que Thompson ne se sente capable de revenir aux routines pré-COVID. « Pour moi, les personnes portant des masques ont été formidables », a déclaré Thompson. Pendant COVID, elle s’est limitée à son magasin, à sa maison et au bureau du chiropraticien. Son mari s’occupe de l’épicerie et des autres courses. Comme la plupart des gens, elle a hâte de retourner aux dîners avec ses amis et sa famille. «Je suis prête à sortir de la bulle», a déclaré Thompson. Le Mississippi a ouvert l’admissibilité au vaccin à toute personne de plus de 50 ans et à ceux qui souffrent de maladies chroniques. Mais Thompson a déclaré qu’il n’était pas clair que son système immunitaire fonctionnant à peine réagirait. « À ce stade, je ne sais pas si je peux me faire vacciner », a déclaré Thompson. restent vulnérables, a déclaré Strome. C'est pourquoi il est important de continuer à se masquer à mesure que les efforts de vaccination progressent. « Nous savons que nous avons les outils pour faire reculer cette chose », a déclaré Strome. «Nous devons être patients encore un peu.»