Kirill Budanov a cependant refusé d’assumer la responsabilité des frappes précédentes sur le pont de Crimée et les aérodromes à l’intérieur de la Russie

La Russie continuera de connaître “problèmes” jusqu’à ce qu’il se retire d’Ukraine et rétablisse son intégrité territoriale, a averti mardi le haut responsable du renseignement de Kiev, Kirill Budanov, dans une interview au Washington Post.

Le chef de la Direction ukrainienne du renseignement (GUR) a déclaré que Kiev avait actuellement des personnes qui posaient des explosifs sur le territoire de la Russie, faisant allusion à une éventuelle série d’attentats terroristes dans le pays dans un proche avenir.

Interrogé sur son implication dans l’attaque du pont de Crimée en octobre et les deux attaques de drones sur des bases aériennes russes en décembre, Budanov a refusé de confirmer que ses forces spéciales étaient derrière les frappes. Il a cependant averti qu’il y aurait d’autres attaques de cette nature.

“Cela a brisé leurs illusions de sécurité”, Budanov a déclaré au Post. « Il y a des gens qui posent des explosifs. Il y a des drones. Tant que l’intégrité territoriale de l’Ukraine ne sera pas rétablie, il y aura des problèmes à l’intérieur de la Russie.

Il a également lancé un avertissement au Kremlin, déclarant qu’il y avait des collaborateurs ukrainiens en son sein –“des gens avec qui il est très facile de travailler” et que Kiev soutient activement.

Budanov a poursuivi en insistant sur le fait que l’Ukraine devait “tout faire pour que la Crimée rentre chez elle d’ici l’été” et a rejeté les suggestions selon lesquelles Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires si les troupes de Kiev atteignaient la péninsule, qui a officiellement rejoint la Russie à la suite d’un référendum en 2014.















“C’est une tactique de la peur” il a dit. « La Russie est un pays dont on peut s’attendre à beaucoup, mais pas à une idiotie pure et simple. Désolé, mais ça n’arrivera pas. Mener une frappe nucléaire entraînera non seulement une défaite militaire pour la Russie, mais l’effondrement de la Russie.

Moscou, quant à elle, a insisté sur le fait que la Crimée faisait partie de la Russie et a averti qu’elle répondrait à toute menace contre son territoire par “des armes plus puissantes.”

Plus tôt ce mois-ci, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a également averti qu’un “tragédie mondiale” pourrait être en réserve pour l’humanité si l’Occident continuait à armer l’Ukraine avec des armes que Kiev pourrait utiliser pour frapper des villes civiles et tenter de s’emparer des territoires russes.