Le chef du renseignement de l’OPP a fait état de scrupules “éthiques” concernant les appels à la vérification des antécédents de certains manifestants du convoi

Le chef du bureau du renseignement de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’il avait des préoccupations “professionnelles et éthiques” concernant les demandes qu’il recevait de la police et des dirigeants politiques pour la vérification des antécédents des participants à la manifestation du convoi de l’hiver dernier qui ne s’étaient pas livrés à des activités illégales.

Dans des documents déposés dans le cadre de l’enquête publique étudiant la gestion par le gouvernement fédéral de la manifestation du convoi, le surintendant. Pat Morris, commandant du bureau du renseignement de l’OPP, a repoussé ce qu’il a décrit comme des demandes de vérification des antécédents qui ne relevaient pas du mandat légal de son bureau.

“Sur le plan éthique, plusieurs demandes ne concernent pas les paramètres que l’État/la police devraient prendre en compte dans les opérations de renseignement”, a écrit Morris dans une note au sous-commissaire de l’OPP, Chuck Cox, le 2 février.

“Les ‘cibles’ potentielles ne sont pas engagées dans des activités criminelles et nous n’avons pas de motifs raisonnables de croire qu’elles le seront. Elles peuvent s’opposer à la politique gouvernementale et manifester.”

“L’inconfort du statu quo”

Morris a déclaré dans les documents qu’il avait des inquiétudes professionnelles concernant le nombre de personnes et de ministères différents qui demandaient à sa section de creuser les antécédents des manifestants du convoi.

“Il semble y avoir un appétit incroyablement accru pour toutes les informations sur les entités qui gênent le statu quo – qu’il s’agisse d’entreprises, de conseils scolaires, d’autorités gouvernementales ou de dirigeants politiques.” Morris a écrit. “Et cet appétit est exprimé de manière irresponsable – en attachant de l’urgence aux demandes.”

Alors que la manifestation du convoi paralysait le centre-ville d’Ottawa et bloquait les passages frontaliers vers les États-Unis l’hiver dernier, une grande partie des renseignements qui ont éclairé la réponse de la police et des gouvernements provenaient du Bureau provincial du renseignement des opérations (POIB) de l’OPP, qui surveillait les personnes et les groupes derrière des manifestations telles que Shut Down Canada depuis fin 2019 dans le cadre du projet Hendon.

Les rapports du projet Hendon ont averti à la mi-janvier que la manifestation du convoi qui a fini par nouer le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines pourrait finir par être plus importante et plus durable que ce à quoi on s’attendait à l’époque.

Au cours de ses travaux sur la contestation du convoi, le POIB a produit 87 “profils de personnes d’intérêt”, selon une liste fournie à l’enquête.

La plupart de ces rapports ont été fortement expurgés avant d’être publiés par l’enquête. Ils comprennent des informations glanées à partir de sources ouvertes telles que les médias sociaux, les vérifications de casiers judiciaires, des photos, des données biométriques telles que la taille et le poids, les adresses de domicile, les numéros de téléphone, les employeurs, les noms des conjoints, des informations sur la possession d’armes à feu, les dossiers de conduite, l’historique des adresses et des photos. de véhicules et de maisons.

Surint. Pat Morris de l’OPP attend de comparaître comme témoin à la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa le 19 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Témoignant devant l’enquête le 19 octobre, Morris a déclaré que sa section avait également mené des opérations de surveillance et secrètes sur la manifestation du convoi dans le cadre de sa collecte de renseignements.

Dans sa note de service du 2 février au sous-commissaire Cox, qui est intervenue après le premier week-end de la manifestation du convoi à Ottawa, Morris a déclaré que les demandes de renseignements POIB étaient à la hausse.

“POIB reçoit de plus en plus de demandes d’informations, de renseignements, de grattages open source, de vérifications d’antécédents, etc. sur un large éventail d’acteurs sociaux”, a écrit Morris.

“Beaucoup de ces entités sont des mouvements sociaux qui ont des perspectives qui divergent du courant dominant – elles ne sont peut-être pas engagées dans des activités criminelles, et nous n’avons pas non plus de raisons de croire ou de soupçonner qu’elles le sont. Ces demandes émanent de nombreux clients internes et externes à la Police provinciale de l’Ontario à un rythme accéléré — et avec une grande urgence. »

Dans la note de service, Morris a déclaré qu’il essayait de contrôler le flux de demandes d’informations.

“J’ai agi pour empêcher/ralentir ces demandes et/ou les réponses à celles-ci”, a-t-il écrit. “Souvent, en période de troubles sociaux, l’anxiété engendre la peur et les demandes d’informations. Je me souviens, et je suis conscient, de la demande massive d’informations sur les ‘terroristes’ qui ont succédé au 11 septembre.”

Pas de profils sans menace pour la sécurité publique : Morris

La note de Morris suggère également que certaines des demandes d’informations sur les manifestants provenaient de “dirigeants” politiques.

“Peut-être que ma plus grande préoccupation est que les chefs de police et les dirigeants des gouvernements municipaux, provinciaux et nationaux exigent/demandent des informations pour satisfaire une demande sans comprendre le pourquoi ni le pourquoi”, a-t-il écrit.

Dans son témoignage devant l’enquête, Morris a déclaré qu’il avait une règle stricte pour la collecte de renseignements liés aux manifestations.

“Nous ne faisons pas de POI, de profils de personnes d’intérêt, à moins que nous ayons des motifs raisonnables de soupçonner, ou des motifs raisonnables de croire, que ces personnes seront engagées dans des activités criminelles ou illégales qui présenteront un risque pour la sécurité publique”, a déclaré Morris. l’enquête.

“Je crois que le public s’attend à ce que des personnes comme moi dans ma position tiennent compte de ces choses dans le cadre de mes fonctions.”

Le 22 février, deux jours après qu’une opération policière massive a évacué les manifestants du centre-ville d’Ottawa, Morris a exprimé ses inquiétudes quant à la façon dont les manifestants étaient dépeints par certains.

La police intervient pour nettoyer le centre-ville d’Ottawa près de la colline du Parlement des manifestants après des semaines de manifestations le samedi 19 février 2022. (La Presse Canadienne)

“Ce n’est pas un mouvement” extrémiste “”, a écrit Morris dans une note séparée à Cox. “Il n’est pas composé d’extrémistes violents à motivation idéologique (IMVE). Les dirigeants actuels ne sont pas des extrémistes violents avec des antécédents d’actes criminels violents – bien que les événements attirent des éléments imprévisibles et extrêmes. L’absence absolue d’activité criminelle à travers le Canada et le nombre minimal de crimes violents tout au long de l’événement l’illustrent.

“Mais maintenant, le discours public est dominé par des personnalités politiques et les médias – et le commentaire donne une image très différente de celle que les forces de l’ordre ont rassemblée collectivement. Il brosse un tableau différent – il parle de l’extrémisme, il offre des parallèles avec le terrorisme, il parle de sédition.”

Morris a demandé à la Police provinciale de l’Ontario de continuer à recueillir des informations et à surveiller les activités criminelles.

Entretenir les “garde-fous”

Wesley Wark, chercheur principal au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, spécialisé dans la sécurité et le renseignement, a déclaré qu’il y avait des limites au mandat légal de la Police provinciale de l’Ontario en matière de collecte de renseignements. Il a déclaré que la police doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe pourrait être impliqué dans une activité criminelle avant de commencer à fouiller quelqu’un.

Wark a déclaré que Morris essayait clairement de maintenir les “garde-fous légaux” et d’empêcher l’utilisation abusive des profils de personnes d’intérêt.

“Je pense que sa préoccupation était que d’autres, qui ne comprenaient rien au renseignement et ne savaient pas comment ces profils de personnes d’intérêt étaient constitués et comment ils pourraient être utilisés, n’ont pas compris cela”, a-t-il déclaré.

“Et donc il essayait vraiment de tenir la porte contre l’utilisation abusive de ces profils de personnes d’intérêt et il y avait clairement un flot de demandes pour eux qui, en ce qui le concernait, allait au-delà de ce qu’il aurait dû aller.”

Wark a déclaré qu’il était légitime pour la Police provinciale de l’Ontario de recueillir des informations sur les organisateurs de convois afin de mieux les comprendre et de décider s’ils posaient un risque pour la sécurité publique ou la sécurité nationale.

“Mais étendre les limites de cet effort bien au-delà des organisateurs de convois, je pense que c’était ce qui préoccupait vraiment Pat Morris”, a-t-il déclaré.

Morris a refusé une demande d’entrevue de CBC News, affirmant qu’il ne pouvait pas parler de questions qui sont devant l’enquête.