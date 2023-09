Le chef du renseignement de défense ukrainien commente un reportage de CNN sur la possible implication de l’Ukraine dans les frappes de drones au Soudan

CNN, citant une source militaire ukrainienne, a rapporté que Les services de renseignement ukrainiens pourrait être à l’origine d’une série de frappes de drones et d’une opération terrestre contre les rebelles soutenus par Wagner près de la capitale soudanaise. Une source militaire ukrainienne l’a qualifié d’œuvre d’une « armée non soudanaise » : le schéma de drones volant directement sur une cible était très inhabituel pour le Soudan et la région africaine en général.