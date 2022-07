Le chef du renseignement britannique déclare que la Russie “s’essoufflera” bientôt en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

ASPEN, Colorado – Le chef des services de renseignement britanniques a déclaré que la campagne militaire russe en Ukraine était susceptible de “s’essouffler” dans les semaines à venir, au milieu de pénuries de matériel et de main-d’œuvre, alors que l’invasion de Moscou est sur le point d’entrer dans son sixième mois. “Ils devront faire une pause d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Richard Moore, le chef du MI6, dans une interview accordée à Jim Sciutto de CNN au Aspen Security Forum – rares remarques publiques du chef en exercice du renseignement britannique. Les forces russes ont probablement perdu environ 15 000 soldats, a-t-il dit, qualifiant ce chiffre d'”estimation prudente”. C’est à peu près le nombre de victimes que l’armée russe a subies au cours des 10 années de sa guerre en Afghanistan, a noté Moore.

Une pause des forces russes « donnerait aux Ukrainiens l’occasion de riposter », a déclaré Moore jeudi. Il a déclaré que le moral des forces ukrainiennes reste élevé et que l’armée reçoit des armes puissantes de l’Occident. Moore a exhorté le flux d’armes à se poursuivre afin que l’Ukraine puisse soit l’emporter dans la guerre, soit être dans une position plus forte pour négocier avec la Russie.

Il a également salué le niveau de solidarité occidentale depuis l’invasion russe. “L’OTAN s’est avérée extraordinairement unie face à cela”, a déclaré Moore, notant que la Suède avait abandonné 200 ans de non-alignement militaire pour demander l’adhésion à l’alliance, avec la Finlande.

Le 21 juillet, des soldats ukrainiens ont tiré des obusiers M-777 dans la région du Donbass, qui ont été produits et fournis par les États-Unis lors d’un voyage médiatique. (Vidéo : Reuters)

Moore a décrit l’invasion de la Russie comme un “échec épique” qui n’avait pas pris en compte la résistance acharnée à laquelle les forces d’invasion seraient confrontées. «Ils ont clairement mal compris le nationalisme ukrainien. Ils ont complètement sous-estimé le degré de résistance auquel l’armée russe serait confrontée.

Les responsables russes n’ont pas non plus communiqué avec précision au président Vladimir Poutine les défis de l’invasion et les coûts pour la Russie, a déclaré Moore. Dans le gouvernement de Poutine, “ce n’est pas payant de dire la vérité au pouvoir”.

Avant l’invasion et dans les mois qui ont suivi, il y a eu de nombreuses spéculations selon lesquelles Poutine serait malade, peut-être atteint d’un cancer, et il a été décrit comme plus excentrique et irrationnel. Cependant, Moore a rejeté les rumeurs selon lesquelles le président russe serait malade, affirmant qu'”il n’y a aucune preuve que Poutine souffre d’une grave mauvaise santé”.

Ses commentaires ont fait écho au directeur de la CIA, William J. Burns, qui a plaisanté plus tôt cette semaine en disant que “pour autant que nous puissions en juger, il est tout à fait en trop bonne santé”.

Les États-Unis envisagent également d’envoyer des armes plus avancées à l’Ukraine, alors que Kyiv craint que les forces russes ne se retranchent davantage si la guerre se prolonge en hiver. “Après l’hiver, quand les Russes auront plus de temps pour creuser, ce sera certainement plus difficile”, a déclaré mardi le chef de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak.