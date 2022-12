Le chef du renseignement américain pense “avec optimisme” pour les forces ukrainiennes

KYIV, Ukraine – Le chef des services de renseignement américains a déclaré que les combats dans la guerre russe en Ukraine se déroulaient à un “tempo réduit” et suggérait que les forces ukrainiennes pourraient avoir de meilleures perspectives dans les mois à venir.

Avril Haines a fait allusion aux allégations passées de certains selon lesquelles les conseillers du président russe Vladimir Poutine pourraient le protéger des mauvaises nouvelles – pour la Russie – concernant l’évolution de la guerre, et a déclaré qu’il “devenait de plus en plus informé des défis auxquels l’armée est confrontée en Russie”.