Le chef du renseignement américain pense “avec optimisme” pour les forces ukrainiennes

KYIV, Ukraine (AP) – Le chef des services de renseignement américains a déclaré que les combats dans la guerre russe en Ukraine se déroulaient à un «rythme réduit» et suggérait que les forces ukrainiennes pourraient avoir de meilleures perspectives dans les mois à venir.

Avril Haines a fait allusion aux allégations passées de certains selon lesquelles les conseillers du président russe Vladimir Poutine pourraient le protéger des mauvaises nouvelles – pour la Russie – concernant l’évolution de la guerre, et a déclaré qu’il “devenait de plus en plus informé des défis auxquels l’armée est confrontée en Russie”.

“Mais nous ne savons toujours pas s’il a une image complète à ce stade de la difficulté à laquelle ils sont confrontés”, a déclaré le directeur américain du renseignement national samedi soir au Reagan National Defence Forum à Simi Valley, en Californie.

Pour l’avenir, a déclaré Haines, “honnêtement, nous constatons déjà une sorte de ralentissement du conflit” et son équipe s’attend à ce que les deux parties cherchent à se réaménager, à se réapprovisionner et à se reconstituer pour une éventuelle contre-offensive ukrainienne au printemps.

“Mais nous sommes en fait assez sceptiques quant à savoir si les Russes seront ou non prêts à le faire”, a-t-elle déclaré. “Et je pense de manière plus optimiste pour les Ukrainiens dans ce laps de temps.”

Ces dernières semaines, la Russie s’est concentrée sur les infrastructures ukrainiennes et a lancé une offensive à l’est, près de la ville de Bakhmut, tout en bombardant des sites dans la ville de Kherson, que les forces ukrainiennes ont libérée le mois dernier après une occupation russe de 8 mois.

Dans son allocution nocturne de samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé les efforts occidentaux pour piéger l’industrie pétrolière cruciale de la Russie, une source clé de fonds pour la machine de guerre de Poutine, affirmant que leur plafond de prix de 60 dollars le baril sur les importations de pétrole russe était insuffisant.

“Ce n’est pas une décision sérieuse de fixer une telle limite pour les prix russes, ce qui est assez confortable pour le budget de l’Etat terroriste”, a déclaré Zelenskyy, faisant référence à la Russie. Il a déclaré que le niveau de 60 dollars le baril permettrait toujours à la Russie de générer 100 milliards de dollars de revenus par an.

“Cet argent n’ira pas seulement à la guerre et pas seulement au parrainage par la Russie d’autres régimes et organisations terroristes. Cet argent sera utilisé pour déstabiliser davantage ces pays qui essaient maintenant d’éviter des décisions sérieuses », a déclaré Zelenskyy.

L’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, les États-Unis et l’Union européenne des 27 ont convenu vendredi de plafonner ce qu’ils paieraient pour le pétrole russe à 60 dollars le baril. La limite devrait entrer en vigueur lundi, ainsi qu’un embargo de l’UE sur le pétrole russe expédié par voie maritime.

Les autorités russes ont rejeté le plafonnement des prix et menacé samedi de cesser d’approvisionner les pays qui l’avaient approuvé.

Dans une autre démonstration de soutien occidental aux efforts de l’Ukraine pour combattre les forces russes et faire face aux retombées de la guerre, la sous-secrétaire d’État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a visité samedi les opérations d’un groupe d’aide ukrainien qui fournit un soutien aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. en Ukraine, parmi ses autres visites avec de hauts responsables ukrainiens.

Nuland a assemblé des poupées en laine aux couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien avec des jeunes de régions telles que le nord-est de Kharkiv, le sud de Kherson et l’est de Donetsk.

“Il s’agit d’un soutien psychologique pour eux à un moment absolument crucial”, a déclaré Nuland.

“Comme le sait le mieux le président Poutine, cette guerre pourrait s’arrêter aujourd’hui, s’il choisissait de l’arrêter et de retirer ses forces – et alors les négociations pourraient commencer”, a-t-elle ajouté.

Marchand rapporté de Washington, DC

Jamey Keaten et Nomaan Merchant, Associated Press