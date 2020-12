SYDNEY: Le président de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), Rod Sims, a déclaré que les lois proposées qui feront de l’Australie le premier pays au monde à forcer Google et Facebook à payer pour les informations étaient justes et essentielles pour la survie de l’industrie des médias.

Sims s’est dit surpris d’entendre les critiques de Google sur le projet de loi dévoilé par le gouvernement australien au début du mois.

La semaine dernière, Google a déclaré le code impraticable, invoquant notamment l’obligation de fournir aux éditeurs un préavis de deux semaines de certains changements d’algorithmes et de pratiques internes.

« Nous pensions qu’ils étaient à l’aise avec cela … nous avons donc été très surpris qu’ils se plaignent toujours de cela », a déclaré Sims dans une interview lundi pour Reuters Next https://reutersevents.com/events/next.

Certaines organisations de médias, quant à elles, ne sont pas satisfaites que le code inclue un «échange de valeur dans les deux sens» lors de la décision d’accords commerciaux, ce qui oblige les entreprises de médias à prendre en compte la valeur qu’elles reçoivent des utilisateurs de Facebook et de Google qui consultent leur contenu.

« Pour être honnête, nous n’avons jamais pensé que cette valeur était très élevée, car si les plates-formes n’étaient pas là, notre jugement est que les gens iraient de toute façon directement sur le site Web des entreprises de médias d’information », a déclaré Sims, notant le premier projet de code utilisé. un échange de valeur à sens unique.

«Mais nous comprenons qu’il y a une certaine valeur à cela, il était donc juste de reconnaître qu’après tout, nous voulons un code de négociation qui soit considéré comme juste et je pense que la valeur bidirectionnelle y parvient.»

L’ACCC s’est de plus en plus concentrée sur le pouvoir de marché en croissance rapide de Google et Facebook. Il a deux enquêtes ouvertes sur la technologie publicitaire et les magasins d’applications mobiles, avec des rapports attendus en janvier et mars, respectivement.

Sims, qui s’est dit préoccupé par les prix excessifs et l’auto-préférence de la part des magasins d’applications, a déclaré que les rapports mettraient en lumière l’état des lieux et ont ajouté que le régulateur continuerait de se concentrer sur les problèmes de données en 2021.

«J’espère que non seulement l’Australie, mais aussi les entreprises à l’étranger bénéficieront de ce que nous trouvons», a déclaré Sims.

(L’interview complète du président de l’ACCC, Rod Sims, sera diffusée lors du prochain événement de Reuters en janvier: https://reutersevents.com/events/next)