Le chef du recrutement de Lyon laisse tomber l’allusion au transfert de Lucas Paqueta au milieu de l’intérêt d’Arsenal et de Newcastle

Le chef du recrutement lyonnais, Bruno Cheyrou, a admis que la star de Ligue 1 Lucas Paqueta pourrait bien partir cet été, déclarant aux médias que “nous sommes prêts à toute éventualité” au milieu de l’intérêt d’Arsenal et de Newcastle United cet été.

Les Gunners et l’équipe d’Eddie Howe ont été liées à une décision du milieu de terrain brésilien, qui a excellé la dernière campagne malgré les difficultés de Lyon, marquant huit buts et récoltant six autres passes décisives.

Et selon CBS Sports, malgré les suggestions antérieures selon lesquelles il faudrait environ 80 millions d’euros (70 millions de livres sterling) pour que l’équipe de Ligue 1 se sépare de sa figure talismanique, le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne devrait pas être prêt à tenir pour tout autant, et vendra à la place pour une somme renversée.

Le club français ne fera pas obstacle au joueur de 24 ans si cette évaluation est respectée, et bien sûr, il y aura de l’espoir du côté des parties intéressées qu’elles pourraient marchander ces frais en dessous de la barre des 50 millions de livres sterling.

Et, le directeur des transferts d’Arsenal, Edu Gaspar, a admis que même s’il aimait Paqueta, il n’y avait pas d’accord à l’horizon.

“J’aime beaucoup Paqueta, je suis un grand fan depuis longtemps, depuis mon passage avec l’équipe nationale du Brésil”, a déclaré Edu TNT Sports. “Il a fait une belle saison, il était considéré comme le meilleur [overseas] joueur du championnat de France.

Mais à ce jour, la réalité est qu’il n’y a même pas de conversation pour le signer », a-t-il ajouté.“Il n’y a rien car nous avons beaucoup de joueurs à ce poste, c’est tout… je ne peux pas en dire plus”.

Cheyrou : Tout le monde a un prix

Cependant, s’exprimant avant la nouvelle saison, le chef du recrutement de Lyon, Cheyrou, a affirmé que n’importe qui dans l’équipe pourrait encore partir cet été, l’équipe étant actuellement trop grande pour être considérée comme viable.

“Nous devons réduire la taille de l’équipe”, a-t-il admis.

“En termes de départs, nous analyserons les offres au cas par cas mais l’économie entrera en considération. Nous étudierons les offres avec Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot afin de prendre les meilleures décisions.

En conséquence, Arsenal et les Magpies pourraient bien manifester leur intérêt une fois de plus.

