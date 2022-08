Le chef du Real Madrid répond brutalement à la question de Ronaldo (VIDEO)

Ronaldo ne fera pas un retour spectaculaire dans la capitale espagnole

Le Real Madrid ne participera pas au tirage au sort de Cristiano Ronaldo après que le président du club, Florentino Perez, a sauvagement rejeté les spéculations selon lesquelles la star portugaise pourrait redevenir un “Galactico”.

Ronaldo a passé neuf saisons sous les couleurs du Real Madrid après avoir rejoint les géants espagnols dans ce qui était à l’époque un transfert de record du monde, mais Perez a exclu les spéculations selon lesquelles l’histoire pourrait se répéter après avoir déclaré que le meilleur buteur record du club l’était aussi. vieux pour être considéré comme une option pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Ronaldo, qui aura 38 ans au cours de la saison à venir, milite pour un départ de Manchester United depuis plus d’un mois après avoir informé le club de son désir de partir à la poursuite du football de la Ligue des champions.

Mais jusqu’à présent, le vainqueur à plusieurs reprises du Ballon d’Or n’a pas été en mesure d’obtenir un transfert de haut niveau loin d’Old Trafford, car de nombreux clubs d’élite européens se sont éloignés d’un déménagement pour le vétéran buteur.

Chelsea, le Bayern Munich et l’Atletico Madrid se sont jusqu’à présent exclus comme étant la prochaine destination de Ronaldo – mais peut-être qu’aucun n’a été aussi dédaigneux envers le grand portugais que le club dans lequel il a remporté quatre couronnes en Ligue des champions.

« Signer Cristiano ? Encore? Il a 38 ans ! a plaisanté le supremo du Real Madrid, Perez, interrogé par des fans dans un hôtel d’Helsinki, en Finlande, peu après la victoire 2-0 de son équipe en Super Coupe contre l’Eintracht Francfort.

Le rejet brutal par Perez de la spéculation de Ronaldo survient au milieu de la meilleure forme en carrière du tireur en chef du club, Karim Benzema, qui a marqué 44 buts la saison dernière et est le favori du parieur pour être nommé vainqueur du Ballon d’Or de cette année.

Les principales dépenses de transfert du Real Madrid jusqu’à présent cet été ont été les 72 millions de livres sterling (87,5 millions de dollars) qu’ils ont déboursés pour le milieu de terrain français Aurélien Tchouameni, tout en garantissant à Antonio Rudiger un transfert gratuit de Chelsea.

On pense cependant que Madrid s’efforce de réduire l’âge moyen de son équipe. Benzema aura 35 ans peu après la Coupe du monde, tandis que le milieu de terrain talismanique Luka Modric aura 37 ans en septembre ; facteurs qui rendent un déménagement pour Ronaldo exceptionnellement peu attrayant du point de vue du profil d’âge.

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a quant à lui déclaré publiquement qu’il considérait Ronaldo comme le chef de file de ses plans cette saison, mais on pense que la position interne du club est que Ronaldo serait disponible pour les prétendants si une offre intéressante est reçue, et s’ils peuvent retirer son salaire gigantesque de la masse salariale.

Cependant, avec Anthony Martial blessé et Marcus Rashford lié à un transfert au Paris Saint-Germain, les options de Ten Hag à l’avant sont minces et, pour l’instant du moins, le mariage de convenance entre le club et le joueur semble devoir se poursuivre.