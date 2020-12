Dimanche, le chef de « l’opération de distorsion de la vitesse » de l’administration s’est porté garant de la mise en ligne de nouveaux vaccins et a prédit qu’un groupe gouvernemental accorderait une approbation d’urgence lors de sa réunion jeudi.

Moncef Slaoui a déclaré que les vaccins pourraient commencer à être envoyés à des éléments de la population américaine d’ici la fin de la semaine.

« Je m’attends à ce qu’ils recommandent l’approbation sur la base des données dont je suis au courant et j’ai vu que le vaccin est très efficace, le vaccin est sûr », a-t-il déclaré dimanche à CNN sur « L’état de l’Union ».

«Son profil de sécurité est comparé à de nombreux autres vaccins qui sont utilisés depuis des années», indique-t-il. La fabrication de ces vaccins est très bien faite. La qualité de fabrication est excellente. Je m’attends franchement à ce qu’ils l’approuveront très rapidement », a-t-il déclaré.

Un nouveau vaccin de Pfizer a été le premier à être approuvé en urgence, un autre vaccin de Moderna sollicitant également une approbation d’urgence.

Ensuite, il a abordé les questions difficiles de savoir qui devrait l’obtenir en premier, après que la FDA a décidé que les professionnels de la santé et les résidents des maisons de soins infirmiers devraient être les premiers.

Il a soulevé la question de ceux qui ont participé aux essais de vaccins.

« Je pense qu’il y a des questions éthiques très importantes dont le comité consultatif va devoir discuter, comme, par exemple, devrions-nous vacciner les personnes qui ont généreusement participé à des essais cliniques et faisaient partie du groupe placebo? » dit Slaoui. «Je pense qu’ils devraient être vaccinés, mais c’est une question importante qu’ils devront aborder. Dans l’ensemble, j’espère vraiment qu’ils le feront rapidement et que le vaccin sera disponible pour notre population à partir de la fin de la semaine.

Un panel de la FDA se réunit sur l’approbation d’urgence de ce qui serait le premier vaccin distribué aux Américains jeudi

Dans cette photo de fichier, un technicien de laboratoire trie des échantillons de sang pour l’étude de vaccination Covid-19 dans les centres de recherche d’Amérique à Hollywood, en Floride, le 13 août 2020

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, s’est dit « assez préoccupé » par l’accélération du rythme des infections au COVID-19, après un pic autour de Thanksgiving.

«Nous sommes inquiets pour les gens et les comportements à venir à Noël. Nous voulons nous assurer que les proches de tout le monde seront là à Noël prochain, en particulier lorsque nous avons tant d’espoir de vaccin », a-t-il déclaré à ABC à « This Week ».

«Nous avons une visibilité complète sur notre capacité hospitalière. Nous nous assurons qu’ils disposent de fournitures et de flexibilités réglementaires en matière de personnel qui permettent aux patients les plus acuité de l’hôpital de se faire soigner à domicile », a-t-il déclaré, avec plus de 14 millions.

Il a exhorté les Américains à « porter vos masques faciaux » et a pris la parole avant de « porter un masque » – des heures après que le président Trump a organisé un rassemblement en plein air en Géorgie où des milliers de personnes se sont rassemblées et beaucoup ne portaient pas de masques.

Le Dr Deborah Birx, responsable du groupe de travail sur les coronavirus, a déclaré à NBC « Meet the Press » que les Américains doivent se masquer lorsqu’ils sont à l’intérieur pour contenir la propagation.

« Si vous êtes avec quelqu’un à l’intérieur sans masque, c’est une opportunité de propagation virale … Vous ne pouvez pas vous rassembler sans masque dans une situation intérieure ou extérieure proche », a-t-elle déclaré.

«Je veux être très franc avec le peuple américain. Le vaccin est essentiel, mais il ne nous sauvera pas de cette flambée actuelle. Nous seuls pouvons nous sauver de cette flambée actuelle. Et nous savons exactement quoi faire. Donc, si vous avez des êtres chers que vous souhaitez protéger, vous devez maintenant suivre ces directives », a-t-elle déclaré.