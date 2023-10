Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré samedi que l’organisation humanitaire avait perdu le contact avec ses équipes humanitaires à Gaza au milieu de la guerre en cours entre les forces israéliennes et les terroristes du Hamas.

La chef du PAM, Cindy McCain, a fait cette annonce sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, après que les communications avec la population de Gaza aient été interrompues.

“Le silence est assourdissant”, a écrit McCain. “Alors que le conflit fait rage, je suis extrêmement inquiet pour la sécurité de tous les travailleurs humanitaires et des civils. Nous sommes à un point critique. L’humanité doit prévaloir.”

Cela survient alors qu’Israël continue d’étendre ses attaques terrestres contre Gaza après avoir coupé les communications avec la région. Les habitants de Gaza se retrouvent désormais sans téléphone portable ni service de radio alors que les forces israéliennes attaquent le Hamas depuis le sol, la mer et les airs.

Plus de 8 700 personnes ont été tuées à Gaza et en Israël depuis le Hamas a lancé sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies le 7 octobre, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.

McCain a déclaré que l’aide alimentaire de l’ONU n’a pas pu atteindre les civils à Gaza en raison des récentes attaques.

“Avec les communications coupées à #Gaza, notre aide alimentaire vitale est au point mort. Nous ne pouvons pas atteindre le personnel et les partenaires, ni les personnes qui dépendent de nous”, a déclaré McCain dans un autre article sur X. “Nous avons besoin de toute urgence de la capacité d’opérer et un accès durable à l’aide humanitaire. Chaque minute compte. »

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que le service Internet par satellite Starlink de la société soutiendrait les organisations humanitaires de renommée internationale à Gaza, bien que le calendrier de disponibilité de la connectivité dans la région ne soit pas clair étant donné que l’accès au service nécessite certains équipements technologiques.

La communauté internationale s’efforce de fournir aux civils de Gaza une aide humanitaire, notamment de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales, à la suite des violences dans la région. Cette aide qui a commencé à entrer dans Gaza comprend un convoi de 20 camions transportant l’aide humanitaire fournie dans la région via le poste frontière de Rafah il y a plus d’une semaine.

Des pays du monde entier ont appelé à fournir une aide supplémentaire aux civils bloqués à Gaza.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est déclaré samedi matin surpris par les frappes aériennes israéliennes nocturnes sur Gaza.

“J’ai été encouragé par ce qui semblait être un consensus croissant sur la nécessité d’au moins une pause humanitaire au Moyen-Orient”, a-t-il écrit sur X. “Malheureusement, j’ai été surpris par une escalade sans précédent des bombardements, sapant les objectifs humanitaires. “

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a averti la semaine dernière que les opérations de secours pourraient être considérablement réduites en raison du blocus du carburant imposé par Israël. L’organisation a déclaré que les livraisons de carburant sont nécessaires pour garantir que la population de Gaza ait accès à l’eau potable, que les hôpitaux puissent rester ouverts et que les opérations d’aide vitale puissent se poursuivre.