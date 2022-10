Le chef du PQ demande aux autres partis de rendre le serment à King facultatif

Alors qu’il reste quelques jours avant son assermentation en tant que député, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ne bouge pas : il ne veut pas prêter serment au roi Charles III, le monarque du Canada.

Lundi, St-Pierre Plamondon a appelé les autres chefs de parti à s’assurer que lui et d’autres qui ne veulent pas prêter allégeance au roi ne soient pas empêchés de siéger à l’Assemblée nationale à la suite de cette décision.

Avant de pouvoir siéger à l’Assemblée législative, les nouveaux élus doivent prêter serment à la Couronne et au peuple québécois. St-Pierre Plamondon prévoit de ne faire que ce dernier lorsque lui et les deux autres élus de son parti seront assermentés vendredi.

Les discussions sur le serment d’allégeance à la Couronne se sont intensifiées à la suite du décès de la reine Elizabeth II, survenu en pleine campagne électorale au Québec.

Dans une vidéo mise en ligne récemment, on peut voir plusieurs personnalités québécoises répéter un serment fictif dans lequel elles « nient toute allégeance, toute soumission à Charles III, déclaré roi du Canada ».

Lors d’une rencontre avec des journalistes à Québec, St-Pierre Plamondon a partagé une lettre qu’il a reçue du secrétaire général de l’Assemblée nationale en réponse à sa demande d’abandonner le serment au roi.

Selon son interprétation de cette lettre, il appartient aux élus de l’Assemblée nationale de décider si ceux qui enfreignent les règles doivent être punis.

REGARDER | Le chef du PQ dit que prêter serment à King n’a pas de sens : Prêter serment à King crée un “malaise” pour les députés du Québec, selon le chef du PQ Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, affirme qu’il n’est pas logique que les députés nouvellement élus prêtent serment à la Couronne et que la règle qui le rend obligatoire doit être modifiée.

C’est pourquoi St-Pierre Plamondon — qui a obtenu un certificat en droit international de l’Université suédoise de Lund ainsi qu’un baccalauréat en droit civil et en common law de l’Université McGill — a appelé les chefs de chaque parti à s’entendre pour adopter une motion qui rendrait prêter serment au roi facultatif.

« On fait face à un enjeu qui dépasse les partis politiques traditionnels et les clivages. Il dépasse la question des souverainistes et des fédéralistes. Il dépasse la partisanerie », a déclaré St-Pierre Plamondon.

Une motion, a-t-il dit, serait un moyen simple de créer un précédent à l’Assemblée nationale et de protéger les nouvelles règles d’une contestation judiciaire.

St-Pierre Plamondon a également déclaré que le fait que le roi Charles soit à la tête de l’Église anglicane rend le processus d’assermentation encore plus absurde étant donné que le Québec est une société laïque.

L’Assemblée nationale reprend en novembre.

Serment au roi obligatoire, selon le porte-parole du premier ministre

Dans un communiqué, un porte-parole du premier ministre François Legault a reconnu que son parti la Coalition Avenir Québec veut « mettre fin à l’obligation de prêter serment au Roi ».

Cependant, le porte-parole a déclaré que le parti a demandé des avis juridiques sur la question et que les députés doivent prêter les deux serments pour siéger à l’Assemblée nationale.

« Les députés CAQ respecteront les règles en vigueur », a déclaré Ewans Sauves.

« On préférerait aussi ne jurer allégeance qu’au peuple québécois. Mais pour faire ce changement, il faut que les députés puissent siéger [in the National Assembly]. Lorsque l’Assemblée nationale reprendra, nous pourrons travailler avec l’opposition sur la manière d’opérer ce changement. »

En 2018, des membres de Québec solidaire, un autre parti souverainiste, ont prêté serment à huis clos sans caméras.

L’année suivante, Québec solidaire dépose un projet de loi qui rendrait facultatif le serment à la reine. Puisqu’il a été déposé vers la fin d’une session, il devait être approuvé par chaque parti. La CAQ, le PQ et les conservateurs du Québec étaient à bord.

Les libéraux du Québec l’ont abattu, arguant que le projet de loi était inconstitutionnel et donc inutile.

Lundi, une porte-parole de la chef libérale Dominique Anglade, a déclaré que les membres de son caucus interviendraient sur une motion visant à rendre le serment à la Couronne facultatif “lorsque nous le verrons”.

“Pour nous, la vraie priorité des Québécois, ce n’est pas à qui on prête serment.”

Un porte-parole de Québec Solidaire a qualifié le serment à la Couronne de “colonial et archaïque”, et a déclaré que le parti restait déterminé à travailler sur un projet de loi qui rendrait la loi facultative.