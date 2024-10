Le chef du plus grand syndicat du pays s’exprime à la conférence de la NAACP

Lorsque Becky Pringle a accepté son premier poste d’enseignante il y a plusieurs décennies, elle n’avait aucune idée du pouvoir que détenaient les élus pour influencer la classe.

« Je réalise maintenant qu’il est de ma responsabilité professionnelle et de mon obligation morale de décider qui sont ces personnes », a déclaré Pringle.

Cette révélation a alimenté la passion de Pringle de faire une différence, une passion qui l’a conduite à devenir présidente de la National Education Association, le plus grand syndicat du pays, représentant 3 millions d’éducateurs.

Pringle était le conférencier principal lors du déjeuner du travail et de l’industrie de la NAACP vendredi, dans le cadre de la 90e conférence annuelle de l’État de Pennsylvanie de la NAACP, qui s’est tenue cette année au Redner’s Event Center du FirstEnergy Stadium à Reading.

Elle a déclaré que le travail des militants était plus important que jamais à ce moment charnière de l’histoire américaine.

« Les travaillistes et le mouvement des droits civiques se retrouvent désormais face à une réalité presque incroyable », a déclaré Pringle. « Les attaques contre l’éducation publique et les éducateurs eux-mêmes continuent de croître, parallèlement à la marginalisation des communautés noires, brunes, AAPI et autochtones, à la haine envers nos frères et sœurs LGBTQ+, tout cela continue de croître, accompagné d’une rhétorique dangereuse et source de division envers (les immigrants) .»

Pringle a déclaré que l’objectif de la NAACP et de la National Education Association n’est pas de supporter une menace pour l’éducation publique, mais de repousser et de reprendre le contrôle de l’autorité qui la façonne.

« Nous devons transformer (l’éducation publique) en quelque chose pour lequel elle n’a jamais été conçue : un système racial et social juste et équitable qui préparera chaque élève à réussir dans un monde global et interconnecté », a déclaré Pringle. « Ce travail a un impact sur chaque famille, chaque communauté et sur la force économique de ce pays, car nous savons qu’un citoyen instruit est la pierre angulaire de notre société.

L’association de l’Éducation nationale exploite son pouvoir pour défendre les professionnels de l’éducation au pouvoir qui valorisent la sécurité financière, le respect et la dignité des éducateurs, a déclaré Pringle.

Elle a déclaré que le lien entre les syndicats comme la National Education Association et le mouvement des droits civiques est une responsabilité partagée pour garantir que tous les étudiants disposent des ressources nécessaires pour s’épanouir.

Cet objectif est menacé par les extrémistes qui mènent des campagnes de haine et de désinformation, a déclaré Pringle.

« Nous ne leur permettrons pas de détruire et de sous-financer nos écoles publiques, ni de restreindre nos droits de vote, ni d’éroder nos droits civiques, ni d’attaquer nos syndicats », a déclaré Pringle. « Nous ne leur permettrons pas d’interdire les livres et de refuser à nos étudiants le droit d’apprendre l’histoire complexe, honnête et complète de ce pays. »

Pringle a également abordé la question de garantir un salaire décent et d’empêcher les intérêts privés d’utiliser leur influence pour garantir que les lois soient interprétées au profit des puissants.

Elle a critiqué les actions actuelles de la Cour suprême en matière de droits des femmes et les efforts des extrémistes pour réprimer les électeurs noirs.

L’allègement de la dette étudiante était une question défendue par la NAACP, et Pringle a déclaré qu’il était essentiel que les militants poursuivent le combat.

« Il ne s’agit pas seulement de remporter la Maison Blanche », a déclaré Pringle. « Nous devons tout gagner. »

Pringle a fait appel à la mémoire d’Harriet Tubman, qui a exhorté les esclaves en fuite à continuer leur fuite vers la liberté.

« Ce sont les mots que je veux que vous ayez en tête pendant ces jours restants », a déclaré Pringle. « L’éducation publique, les droits syndicaux, les droits de chacun doivent vous obliger à continuer. »

Pringle a déclaré aux plusieurs dizaines de membres de la NAACP présents que leurs efforts sont essentiels pour garantir la réalisation de leurs objectifs d’un système éducatif plus juste.

Le déjeuner du travail et de l’industrie lors de la 90e convention annuelle de l’État de la NAACP a eu lieu vendredi au Redner’s Event Center du stade FirstEnergy. (BILL UHRICH/AIGLE DE LECTURE)

« Pour les étudiants qui sont au centre de tout ce que nous faisons, l’accès et les opportunités alimentés par des ressources abondantes, un système éducatif joyeux et juste où la créativité et la coopération prospèrent, où… nos étudiants se sentent pleinement inclus et en sécurité », a déclaré Pringle. « C’est le rêve que nous avons tous. »

Pringle a terminé son discours par un appel passionné à poursuivre le combat.

« Quand vous ne trouvez pas l’énergie ou parfois le courage de vous lever… J’ai besoin que vous continuiez à vous déconnecter », a déclaré Pringle. « Parce que nos enfants, nos bébés, comptent sur nous pour être dignes d’eux. »

Ruby Martin, 88 ans, le membre le plus âgé de la branche de lecture de la NAACP, écoute le programme lors du déjeuner du travail et de l’industrie lors de la 90e convention annuelle d’État de la NAACP qui s’est tenue vendredi au Redner’s Event Center du stade FirstEnergy. (BILL UHRICH/AIGLE DE LECTURE)