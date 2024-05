Le chef du Pentagone va transférer ses fonctions — RT World News

Lloyd Austin a nommé un remplaçant temporaire pendant son intervention médicale après avoir été secrètement hospitalisé

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a prévu de confier ses fonctions à un adjoint pendant qu’il subit une procédure médicale non urgente, évitant ainsi le secret qui a conduit à une enquête gouvernementale après son hospitalisation non divulguée plus tôt cette année.

La chef adjointe du Pentagone, Kathleen Hicks, remplacera Austin pendant qu’il subit une intervention vendredi soir au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, a déclaré un porte-parole militaire aux journalistes.

« La procédure est liée à un problème de vessie dont Austin a souffert à la suite d’une opération chirurgicale qu’il a subie pour traiter un cancer de la prostate plus tôt cette année », a déclaré le porte-parole du Pentagone, le général de division Pat Ryder.

Le traitement est non chirurgical et « un peu envahissant, » Ryder a noté. Austin a déterminé qu’il serait temporairement incapable d’accomplir ses tâches, alors Hicks a été chargé de gérer son rôle temporairement. Le porte-parole n’a pas précisé combien de temps le chef de la défense devrait être absent.















Austin, 70 ans, a subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate en décembre dernier sans en informer le président Joe Biden ou d’autres responsables au-dessus et au-dessous de lui dans la chaîne de commandement américaine. Il est tombé malade de douleurs abdominales le 1er janvier et a été transporté en ambulance à l’hôpital, où il est resté près de deux semaines pendant qu’il était soigné pour une infection des voies urinaires. Son état était si grave qu’il a été admis à l’unité de soins intensifs de Walter Reed le 2 janvier.

Ni les responsables de la Maison Blanche ni Hicks n’ont été informés de la maladie invalidante d’Austin avant le 4 janvier. Hicks, qui était alors en vacances à Porto Rico, a remplacé Austin sans découvrir que trois jours plus tard qu’il était hospitalisé.















Une enquête du Pentagone n’a révélé aucun « mauvaise intention » ou un acte répréhensible grave dans le secret entourant l’hospitalisation d’Austin. De nouvelles politiques ont été mises en place pour garantir une chaîne de commandement fluide, et ces mesures ont été mises en œuvre lorsqu’Austin a été de nouveau hospitalisé en février, a indiqué le département.

Austin, ancien général de l’armée américaine et membre du conseil d’administration de Raytheon, a abordé la controverse pour la première fois lors d’un point de presse le 1er février. Il a admis que son diagnostic de cancer n’avait pas été traité correctement, ajoutant : « J’aurais également dû le dire à mon équipe et au public américain, et j’en assume l’entière responsabilité. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et du peuple américain.