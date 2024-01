Le chef du Pentagone sorti de l’hôpital mais toujours dans la ligne de mire du GOP

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin est de retour chez lui après une hospitalisation d’une semaine, mais il est toujours en difficulté avec les législateurs, avec une enquête menée par les républicains qui vient de commencer sur les raisons pour lesquelles lui et son entourage ont gardé secrets sa maladie et son traitement.

Les législateurs de la Chambre et du Sénat ont exigé qu’Austin – qui se remet d’une infection résultant d’une opération chirurgicale antérieure en décembre pour traiter le cancer de la prostate – soit ouvert aux détails de sa décision de garder son diagnostic secret, même lorsqu’il est entré dans l’unité de soins intensifs.

Mais les responsables de la défense sont jusqu’à présent restés évasifs quant aux raisons pour lesquelles les principaux collaborateurs d’Austin ont gardé le président Biden et d’autres dans l’ignorance et ont esquivé les demandes du GOP pour un briefing en personne ou une audience avec le chef du Pentagone.

Le manque d’informations a incité jeudi le président de la commission des services armés de la Chambre, Mike Rogers (R-Ala.), à appeler publiquement Austin à témoigner le mois prochain sur « les décisions prises de dissimuler des informations au président, au Congrès et au peuple américain ».

Rogers, qui a lancé plus tôt ce mois-ci une enquête officielle sur les raisons pour lesquelles Austin a gardé son hospitalisation privée, a déclaré qu’on lui avait promis des réponses lors de sa dernière conversation téléphonique avec le chef du Pentagone. Il a depuis été déçu par la réponse, selon une lettre envoyée jeudi à Austin.

“Lorsque vous et moi avons parlé pour la dernière fois, vous avez promis une transparence totale”, a écrit Rogers. “Bien que vous ayez répondu à certaines de mes questions, un nombre inquiétant de questions n’ont pas été abordées.”

Austin, avec son chef d’état-major Kelly Magsamen et la deuxième civile du Pentagone, la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks, ont répondu à plusieurs questions posées par Rogers dans des lettres envoyées à tous les trois le 9 janvier.

Dans la réponse d’Austin, obtenue par The Hill, il a souligné qu’à aucun moment de son séjour à Walter Reed « il n’y a eu de lacunes dans les autorités ou de risque pour le commandement et le contrôle ».

« Soit moi, soit le secrétaire adjoint à la Défense, avons toujours été pleinement préparés à soutenir le président en tant que commandant en chef tout au long de mes soins à Walter Reed », a écrit Austin.

Il a également exposé une grande partie de ce qui a déjà été rendu public, y compris la chronologie générale des événements autour de son hospitalisation et le moment où des joueurs spécifiques ont été informés de son état.

“Comme je l’ai dit précédemment, j’assume l’entière responsabilité de mes décisions personnelles liées à la divulgation de mon diagnostic de cancer”, a-t-il écrit. « Les questions de santé, en particulier les maladies potentiellement graves comme le cancer, sont profondément personnelles, mais je reconnais que le poste que j’occupe exige un plus grand niveau de transparence. »

Rogers a déclaré qu’il était alarmé par le refus d’Austin de répondre s’il avait demandé à son personnel de ne pas informer Biden ou qui que ce soit d’autre de son séjour au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, qui a commencé le 1er janvier après avoir ressenti de fortes douleurs et avoir été blessé. tranquillement emmené de son domicile en Virginie en ambulance.

L’incident a été entouré de secret pendant des jours, un assistant d’Austin demandant à l’ambulance de « ne pas se présenter avec des lumières et des sirènes » parce que « nous essayons de rester un peu subtils », selon un appel au 911 rapporté pour la première fois par le Quotidien. Bête.

La Maison Blanche et Hicks n’ont été informés de son hospitalisation que le 4 janvier. Les législateurs, quant à eux, n’en ont été informés que peu de temps avant que le ministère de la Défense (DOD) ne publie une annonce publique le 5 janvier.

Ce n’est que quelques jours plus tard, le 9 janvier, qu’Austin a révélé que sa maladie était une infection résultant d’une opération chirurgicale du 22 décembre pour traiter son cancer de la prostate, découverte lors d’un examen médical début décembre – un diagnostic que la Maison Blanche a également jusqu’à ce matin, je n’en savais rien.

Le fiasco a déclenché un examen interne de 30 jours au Pentagone sur les politiques et procédures entourant la manière dont les fonctionnaires sont informés d’une transition d’autorités, une enquête menée par l’inspecteur général du DOD et un examen par la Maison Blanche des protocoles sur la manière dont les responsables du Cabinet délèguent leurs pouvoirs.

Austin est sorti de l’hôpital lundi, 15 jours après y avoir été emmené pour la première fois. Il a admis qu’il « aurait pu faire un meilleur travail en veillant à ce que le public soit correctement informé » de sa maladie, mais il n’a pas encore proposé de réponse concrète quant aux raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait au départ.

“Malheureusement, cela me porte à croire que des informations sont cachées au Congrès”, a déclaré Rogers. « Le Congrès doit comprendre ce qui s’est passé et qui a pris la décision d’empêcher la divulgation de l’endroit où se trouve un secrétaire de cabinet. »

Rogers a également demandé à Austin de témoigner devant une audience plénière du Comité des services armés de la Chambre le 14 février, étant donné la « réticence du chef du Pentagone à fournir des réponses franches et complètes ».

Austin ne s’est pas encore engagé à assister à l’audience, selon un assistant du Congrès.

Dans un communiqué, le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a déclaré que le département avait reçu la demande de Rogers mais n’avait rien d’autre à fournir.

Le DOD a fourni mercredi au comité « trois lettres dans un effort de bonne foi pour répondre au Comité le plus rapidement possible, reconnaissant qu’un examen interne de 30 jours est en cours et que l’inspecteur général du DOD mène son propre examen », “, a déclaré Ryder.

“Comme toujours, nous répondrons aux demandes du Congrès le cas échéant, y compris les demandes de témoignage du secrétaire”, a-t-il ajouté.

La commission sénatoriale des services armés n’a pas encore demandé d’audience formelle, mais les républicains membres de la commission ont exigé un entretien face-à-face avec le secrétaire à la Défense, le membre éminent Roger Wicker (R-Miss.), appelant à ce que les législateurs soient informés « immédiatement ».

Dans leur lettre commune, Wicker et le président du panel Jack Reed (DR.I.) – le seul législateur à qui Austin a parlé ce week-end après la révélation de son hospitalisation – ont demandé des informations sur l’incident.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré vendredi à The Hill que le bâtiment avait répondu à cette lettre mercredi, bien qu’un collaborateur du Sénat ait déclaré qu’il n’était pas au courant de cette réponse.

En outre, plusieurs législateurs républicains, ainsi qu’un démocrate, ont appelé à la démission d’Austin.

Les responsables de l’administration affirment qu’Austin n’a pas l’intention de démissionner et que Biden ne lui demandera pas de démissionner.

Austin travaille à domicile depuis sa sortie de l’hôpital. Bien qu’il conserve toute autorité – participant à des réunions au Pentagone par téléphone ou par vidéo – les responsables n’ont pas de date à laquelle il reviendra dans le bâtiment.