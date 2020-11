Le chef du Pentagone se rend en Somalie avant les réductions de troupes attendues

WASHINGTON – Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller, a rencontré vendredi des soldats et des diplomates américains en Somalie, le premier chef du Pentagone à visiter ce pays d’Afrique de l’Est déchiré par les conflits. Il peut aussi être le dernier. La visite de trois heures à Mogadiscio, la capitale somalienne, a eu lieu alors que le secrétaire par intérim terminait un voyage à l’étranger au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est. Pour des raisons de sécurité, le Pentagone n’a annoncé l’escale qu’après le départ de M. Miller du pays. M. Miller se prépare à annoncer dès la semaine prochaine que la quasi-totalité des plus de 700 soldats américains en Somalie partiront au moment où le président Trump quittera ses fonctions en janvier. Avant que cela ne se produise, ont déclaré des responsables du Pentagone, M. Miller voulait remercier les troupes en personne pendant les vacances de Thanksgiving et rencontrer le général Stephen J. Townsend, le chef du commandement militaire pour l’Afrique, et Donald Yamamoto, l’ambassadeur américain en Somalie. . Le général Townsend avait repoussé plus tôt cette année les propositions de Mark T. Esper, le secrétaire à la Défense à l’époque, de retirer les forces américaines et d’autres formes d’assistance en Somalie.

Dans un communiqué publié vendredi par son commandement, le général Townsend n’a pas évoqué les réductions de troupes attendues, mais a semblé les anticiper en cherchant à rassurer par anticipation les alliés africains que les États-Unis restaient attachés à la région. «Le partenariat et une gamme d’assistance américaine restent d’une importance cruciale pour la stabilité, la sécurité et la prospérité de cette région», a déclaré le général Townsend, qui s’est envolé de son siège en Allemagne pour rencontrer M. Miller en Somalie et à Djibouti. «Nous devons continuer à travailler ensemble et à proposer des solutions pangouvernementales, internationales et africaines pour résoudre les problèmes régionaux.» Le plan de retrait de M. Trump ne s’appliquerait pas aux milliers de soldats américains stationnés dans les environs du Kenya et de Djibouti, où sont basés les drones américains qui mènent des frappes aériennes en Somalie. Ils continueraient à mener des opérations de contre-terrorisme contre le Shabab, l’affilié d’Al-Qaïda en Afrique de l’Est, selon des responsables familiers avec les délibérations internes qui se sont exprimés sous le couvert de l’anonymat. Pourtant, les critiques ont déclaré que les réductions de troupes attendues se produiraient à un moment difficile pour la Somalie. Le pays se prépare pour les élections législatives du mois prochain et une élection présidentielle début février. Le retrait des troupes américaines pourrait compliquer toute capacité à protéger les rassemblements électoraux et le vote des assaillants Shabab. Des troubles politiques ont également éclaté en Éthiopie voisine, dont l’armée a combattu le Shabab. La plupart des 700 soldats américains en Somalie sont des forces d’opérations spéciales stationnées dans un petit nombre de bases à travers le pays. Leurs missions comprennent la formation et le conseil de l’armée somalienne et des troupes antiterroristes et la conduite de raids tuer ou capturer contre les Shabab.

Les Shabab ont lancé ces derniers mois de nouvelles menaces spécifiques contre les Américains en Afrique de l’Est – et même aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, un officier paramilitaire vétéran de la CIA a été tué au combat en Somalie. Après une pause cette année, les combattants de Shabab ont intensifié une campagne d’attentats à la voiture piégée en Somalie, ont déclaré des responsables américains du contre-terrorisme et du renseignement. La sécurité à l’intérieur de la Somalie est de plus en plus difficile malgré une campagne concertée de frappes de drones américains et de raids terrestres soutenus par les États-Unis contre des combattants Shabab au cours des deux dernières années, selon un rapport publié mercredi par les inspecteurs généraux des départements de la défense et de l’État et de l’agence américaine. pour le développement international. «Malgré de nombreuses années de pressions antiterroristes soutenues somaliennes, américaines et internationales, la menace terroriste en Afrique de l’Est n’est pas dégradée», conclut l’évaluation. «Shabab conserve la liberté de mouvement dans de nombreuses régions du sud de la Somalie et a démontré sa capacité et son intention d’attaquer à l’extérieur du pays, notamment en ciblant les intérêts américains.» Plusieurs signes inquiétants indiquent que le Shabab cherche à étendre ses opérations meurtrières bien au-delà d’une base d’origine et à attaquer les Américains partout où il le peut – des menaces qui ont incité 46 frappes de drones américains jusqu’à présent cette année pour essayer d’éteindre les comploteurs. L’année dernière, il y a eu 63 frappes de drones, presque toutes contre des militants Shabab, et quelques-unes contre une branche de l’État islamique. Ces dernières années, le Shabab, qui, selon les analystes américains du renseignement, compte entre 5 000 et 10 000 combattants, a perdu de nombreuses villes et villages qu’il contrôlait autrefois. Malgré un nombre record de frappes de drones américains, le groupe s’est transformé en une organisation plus agile et plus meurtrière, menant des attaques à grande échelle contre des cibles civiles et militaires à travers la Somalie et dans les pays voisins. “Dans l’ensemble, le retrait des troupes américaines donnera un coup de pouce au Shabab, améliorant sa position déjà avantageuse dans le conflit, tout en affaiblissant la capacité du gouvernement à contrer le groupe ou à améliorer sa capacité à le faire”, a déclaré Tricia Bacon, spécialiste de la Somalie à Université américaine de Washington et ancien analyste de la lutte contre le terrorisme au département d’État. Même certains des alliés républicains les plus fidèles de M. Trump au Congrès ont mis en garde contre de profondes réductions d’effectifs en Somalie.