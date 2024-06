Le chef du Pentagone prolonge le déploiement de porte-avions et de navires en mer Rouge alors que les attaques des Houthis se poursuivent

WASHINGTON (AP) — Le groupe d’attaque des porte-avions de l’US Navy qui, depuis des mois, a lancé frappes cruciales contre les rebelles Houthis au Yémen pour protéger les navires militaires et commerciaux dans la mer Rouge et le golfe d’Aden resteront dans la région pendant encore au moins un mois, selon des responsables américains.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a signé la semaine dernière l’ordre de prolonger une seconde fois le déploiement des quatre navires, plutôt que de faire appel au porte-avions, le USS Dwight D. Eisenhowe r, et ses trois navires de guerre. Les autres navires du groupe d’attaque sont l’USS Philippine Sea, un croiseur et deux destroyers, l’USS Gravely et l’USS Mason. Au total, ils comptent environ 6 000 marins.

Cette décision signifie que les marins et l’Air Wing du transporteur ne rentreront pas chez eux avant le milieu de l’été, selon les responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter d’une décision qui n’a pas été rendue publique. Les responsables ont refusé de fournir des dates exactes.

Un déploiement normal d’un navire dure environ sept mois et les navires ont quitté leur port d’attache de Norfolk, en Virginie, en octobre. Austin a approuvé la première commande visant à prolonger leur déploiement il y a environ quatre semaines.

Austin réfléchissait depuis un certain temps à la décision d’une nouvelle prolongation. Les dirigeants de la marine font régulièrement pression pour ramener les navires chez eux afin de maintenir un calendrier de réparation et de donner aux marins une pause bien méritée. Mais les dirigeants du commandement central américain soutiennent depuis longtemps qu’avoir un transporteur dans la région est essentiel pour la sécurité internationale, notamment pour dissuader l’Iran.

Ces derniers mois, les navires ont joué un rôle crucial dans protéger les navires commerciaux et militaires d’une augmentation spectaculaire dans les attaques menées dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden par les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen. Et les responsables affirment qu’un engagement naval américain important dans la région envoie un signal fort à l’industrie du transport maritime commercial selon lequel les navires peuvent bénéficier d’une protection lorsqu’ils empruntent la route de transit cruciale à travers la mer Rouge, du canal de Suez au détroit de Bab el-Mandeb.

Environ 12 % du commerce mondial transite généralement par la voie navigable qui sépare l’Afrique de la péninsule arabique, notamment le pétrole, le gaz naturel, les céréales et tout, des jouets à l’électronique.

Les Houthis attaquent des navires depuis novembre, affirmant vouloir forcer Israël va mettre fin à son offensive dans la bande de Gaza contre le Hamas. Mais les navires ciblés par les Houthis n’ont pour la plupart que peu ou pas de liens avec Israël, les États-Unis ou d’autres pays impliqués dans la guerre. Les rebelles ont également tiré des missiles vers Israël, mais ils ont largement échoué ou ont été interceptés.

Eisenhower et son groupe d’attaque ont été impliqués dans des opérations de routine contre les Houthis toute l’année. Ils ont également participé à cinq missions conjointes majeures avec les forces britanniques pour cibler des dizaines de drones, lanceurs de missiles et autres installations et cibles du groupe militant.

Les navires sont également le fer de lance de l’opération Prosperity Guardian, annoncée par Austin en décembre comme une mission multinationale visant à garantir la sécurité et la liberté de navigation dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.

Jeudi, par exemple, des avions de combat F/A-18 au large d’Eisenhower ont frappé une série de cibles au Yémen, en réponse à une récente augmentation des attaques du groupe. Et d’autres navires du groupe d’attaque ont également lancé des missiles dans le cadre de l’opération.

Toute décision de ramener le porte-avions au pays laisserait la région sans avions de combat embarqués, et les commandants devraient s’appuyer davantage sur des avions terrestres ou d’autres navires de guerre, qui ne disposent pas d’avions de combat, pour éliminer les drones Houthis ou d’autres munitions qui se préparent à être lancées.

Selon le lieutenant Cmdr. Lauren Chatmas, les avions du groupe d’attaque ont effectué plus de 12 100 sorties, totalisant plus de 27 200 heures de vol, et ont lancé plus de 350 armes air-sol et plus de 50 missiles air-air. Les navires de guerre ont parcouru chacun plus de 55 000 milles et ont lancé plus de 100 missiles Standard et Tomahawk. Au total, le groupe d’attaque s’est attaqué à environ 430 cibles pré-planifiées ou dynamiques dans le cadre de sa mission de défense des navires américains, de la coalition et marchands.