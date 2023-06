Le chef du Pentagone prévient que la guerre à Taiwan serait « dévastatrice »

Washington doit améliorer sa « posture de force » dans l’Indo-Pacifique pour mieux affronter Pékin et Pyongyang, a déclaré Lloyd Austin

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré qu’un conflit armé au sujet de Taïwan serait désastreux, exhortant la Chine à maintenir le statu quo envers l’île tout en s’engageant à renforcer la présence militaire américaine dans la région.

S’exprimant lors de la conférence sur la défense Shangri-La Dialogue à Singapour samedi, Austin a décrit la position de Washington « vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert. » Il a fait valoir que le président Joe Biden préfère éviter un conflit avec Pékin, mais a déclaré qu’il le ferait « s’opposer catégoriquement » tout effort pour changer le statu quo.

« Ne vous méprenez pas : un conflit dans le détroit de Taiwan serait dévastateur. Nous sommes donc déterminés à maintenir la paix et la stabilité », dit Austin, ajoutant que « Les États-Unis ne cherchent pas une nouvelle guerre froide. »

En savoir plus La Chine clarifie sa position sur la réunification de Taiwan

Cependant, s’il a insisté sur le fait que l’Asie ne devait jamais être « divisé en blocs hostiles », le secrétaire à la Défense a poursuivi en décrivant les plans visant à intensifier considérablement les opérations militaires américaines dans la région, se vantant que le budget 2024 de Biden est le « la plus grande demande d’approvisionnement » dans l’histoire des États-Unis, y compris une augmentation de 40% du Pentagone axé sur la Chine « Initiative de dissuasion du Pacifique. »

Austin a poursuivi en déclarant que Washington renforcerait la coordination et la formation militaire conjointe avec une longue liste de partenaires régionaux, « de la mer de Chine orientale à la mer de Chine méridionale à l’océan Indien », y compris le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l’Australie et d’autres.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés pour améliorer la posture de nos forces dans la région. Nous rendons notre présence plus distribuée, plus agile et plus résiliente », il a continué.

L’administration Biden a adopté une position de plus en plus hostile envers Pékin, qualifiant à plusieurs reprises la Chine de principal concurrent de l’Amérique tout en développant l’activité militaire américaine dans la région. En plus de la nouvelle coopération avec les alliés asiatiques, le président a envoyé des navires de guerre américains à travers le détroit de Taiwan sur une base quasi mensuelle pour « liberté de navigation » transits depuis son entrée en fonction en 2021, ignorant les nombreux avertissements des autorités chinoises.

EN SAVOIR PLUS: Le chef américain de la Défense tire la sonnette d’alarme sur le différend avec la Chine

Sous sa « Une seule Chine » politique, Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain, conservant son droit de se réunifier avec l’île par la force si nécessaire. Bien que Washington ne reconnaisse pas officiellement Taipei en tant que nation indépendante, les États-Unis organisent régulièrement des réunions de haut niveau avec des responsables taïwanais et ont approuvé des ventes d’armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars ces dernières années.