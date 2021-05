Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a fustigé le sénateur Ted Cruz (R-Texas) pour avoir affirmé que l’armée devenait « éveillée » et « émasculée » en réponse à une annonce de recrutement controversée.

S’adressant à CNN dans une interview publiée le Memorial Day, Austin a salué l’accent mis récemment par l’armée sur la diversité dans son matériel de recrutement et a déclaré qu’il ne sera jamais « mou, tendre, » mais a réclamé Cruz « points de discussion » pourrait être « en majuscule » par la Chine et la Russie, « adversaires » des États-Unis, selon l’interview.

Malgré ce point, Austin a ajouté qu’il « ne perdra pas une minute de sommeil sur ce que disent les dirigeants chinois ou sur ce que dit Vladimir Poutine. »





Aussi sur rt.com

Ted Cruz critiqué pour avoir retweeté un mélange d’annonces de recrutement de l’armée russe et américaine et s’être plaint de l’armée américaine « émasculée »







Cruz était l’une des nombreuses personnes à critiquer l’annonce de recrutement militaire en question, qui était une publicité animée qui mettait l’accent sur la diversité, montrant même une hypothétique recrue dans une marche de protestation pour « égalité. »

Cruz a réagi à un mashup du dessin animé américain et d’une annonce de recrutement militaire russe datant de 2014 qui mettait beaucoup plus l’accent sur les individus qui se défiaient, disant aux recrues potentielles que « Personne ne se soucie de qui tu étais » et « demain est le premier jour du reste de votre vie. »

« Putain de merde, peut-être qu’un militaire réveillé et émasculé n’est pas la meilleure idée », a tweeté Cruz.

Il a poursuivi en accusant les démocrates et les « réveillé les médias » d’essayer de tourner « le plus grand militaire du monde » dans « pensées ».

Austin a défendu lundi l’approche de la diversité dans le recrutement. Ce n’est pas la première fois que le nom d’Austin est associé à un programme de recrutement controversé. Travaillant à la tête du commandement central de l’armée américaine sous l’ancien président Barack Obama, le général de l’époque a révélé en 2015 au comité sénatorial des services armés qu’un programme de formation coûtant des centaines de millions et destiné à préparer des milliers de Syriens à combattre l’Etat islamique pour éviter le déploiement des troupes américaines dans la région a pris beaucoup de retard et le nombre de combattants réellement entraînés était infime « quatre ou cinq ».





Aussi sur rt.com

« Échec total » : seuls « 4 ou 5 » rebelles entraînés par les États-Unis se battent en Syrie, selon un général américain







Austin a minimisé ce que certains législateurs et critiques ont vu comme un « échec » à l’époque, disant que le programme était « conçu pour être un complément à toutes les autres choses que nous faisons. » Il semble avoir la même confiance dans le recrutement militaire aux États-Unis aujourd’hui, affirmant qu’ils font un « excellent travail de recrutement des bons types de personnes. »

Quant à savoir qui le « les bons types de personnes » sont, le secrétaire à la Défense a ajouté que tant que quelqu’un est « ajuster » et « peut se qualifier », alors il y a une place pour eux sur « cette équipe. »

« Nous représentons les États-Unis d’Amérique. Nous devrions ressembler à l’Amérique et pas seulement dans les rangs », il a dit, « mais notre leadership devrait ressembler à l’Amérique. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!