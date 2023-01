Le chef du Pentagone fait une promesse nucléaire à un allié asiatique

Washington et Séoul mèneront des “exercices sur table axés sur les menaces nucléaires”

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a réaffirmé la volonté de Washington “cuirassé” engagement envers la Corée du Sud, promettant de déployer toute la gamme des capacités militaires conventionnelles et nucléaires américaines si nécessaire pour dissuader ce qu’il a décrit comme de plus en plus “déstabilisant” actions de la Corée du Nord.

Dans un éditorial publié par l’agence de presse Yonhap mardi dans le cadre de sa troisième visite à Séoul en tant que chef de la défense américaine, Austin a affirmé que seule la présence de milliers de soldats américains et la “le plus avancé” les moyens militaires ont assuré sept décennies de paix sur la péninsule – et a déclaré que les parties exploraient constamment des moyens de renforcer leur “activités de dissuasion”.

“C’est pourquoi nous élargissons la portée et l’échelle de nos exercices combinés… C’est pourquoi nous incorporons des éléments de tir réel, ce qui augmentera notre interopérabilité et notre préparation à” Fight Tonight “si nécessaire”, Austin a écrit.

« Nous nous engageons à faire encore plus, y compris des exercices sur table basés sur des scénarios de plus en plus complexes axés sur les menaces nucléaires sur la péninsule et des visites de sites stratégiques américains abritant nos capacités les plus avancées pour démontrer le rôle que ces capacités peuvent jouer en cas de crise ou de conflit », a-t-il ajouté, ne fournissant aucun délai pour les exercices.

Les États-Unis maintiennent une force d’environ 28 500 soldats en Corée du Sud et organisent des exercices réguliers avec Séoul, qui ont été dénoncés par Pyongyang comme “provocations” et « répétitions » pour une éventuelle invasion. L’année dernière, la Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles et a inscrit l’utilisation des armes nucléaires dans la législation nationale.

Lire la suite Un allié américain revient sur ses propos nucléaires

Austin a affirmé que les activités militaires de Pyongyang ne faisaient que prouver davantage la nécessité de « rester vigilant » et augmenter les exercices conjoints non seulement avec Séoul mais aussi avec Tokyo, et a averti toutes les régions « adversaires et concurrents » que “S’ils défient l’un de nous, ils défient l’alliance dans son ensemble.”

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré plus tôt ce mois-ci que son pays “peut déployer des armes nucléaires tactiques ou en venir à posséder ses propres armes nucléaires” en peu de temps si “les [North Korean nuclear] problème devient plus grave.

Yoon est ensuite revenu sur cette remarque, affirmant que Séoul était toujours attaché à la non-prolifération des armes nucléaires et qu’il était “pleinement confiant quant à la dissuasion étendue des États-Unis”, une politique en vertu de laquelle Washington fournit à la Corée du Sud un “parapluie nucléaire” pour le défendre contre les menaces militaires.