Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a effectué un voyage inopiné dans la capitale ukrainienne alors que Washington a annoncé un retrait supplémentaire de 400 millions de dollars des stocks de munitions du Pentagone pour l’effort de guerre de Vladimir Zelensky.

Austin est arrivé en train avec « Pas d’annonces majeures » a rapporté le Wall Street Journal, notant que l’Ukraine avait espéré devenir membre de l’OTAN ou être autorisée à utiliser des armes à longue portée fournies par les États-Unis contre la Russie.

Les États-Unis « donnera à l’Ukraine ce dont elle a besoin pour lutter pour sa survie et sa sécurité », » Austin a déclaré dans un discours après avoir rencontré Zelensky et son homologue Rustem Umerov.

« Pour tous ceux qui pensent que le leadership américain coûte cher, eh bien, considérez le prix du retrait américain » a-t-il ajouté, soulignant que « Le prix du principe est toujours éclipsé par le coût de la capitulation. »

Dans le même temps, le Pentagone a annoncé qu’il fournirait à l’Ukraine des stocks américains d’une valeur de 400 millions de dollars – principalement des munitions pour les HIMARS, des mortiers et de l’artillerie, ainsi que des véhicules blindés M113. Cela s’ajoute à l’aide militaire de 425 millions de dollars annoncée la semaine dernière par les États-Unis.















Selon les propres comptes du Pentagone, les États-Unis ont accordé à Kiev 68 tranches d’aide depuis août 2021. Le WSJ estime la valeur de l’aide à plus de 64 milliards de dollars, sans compter les aides supplémentaires. « des dizaines de milliards » du Canada et des membres européens de l’OTAN.

La visite d’Austin à Kiev sera probablement sa dernière en tant que chef du Pentagone, note le Journal, citant des responsables américains actuels et anciens qui pensaient que le général à la retraite « approche prudente » peut-être avoir « a entravé l’effort de guerre de l’Ukraine. » Heather Conley, conseillère principale du German Marshall Fund, a déclaré au journal que les États-Unis auraient dû « a été clair et franc et leur a donné toutes ses capacités » dès le début.

Une telle notion est « l’un des plus grands mythes de Washington » Colin Kahl, l’adjoint à la politique d’Austin qui a quitté son poste en juillet, a déclaré au Journal.















« Cela s’engage dans une série de pensées magiques, dans lesquelles vous pouvez déplacer des choses instantanément, donner aux Ukrainiens des choses sur lesquelles ils ne sont pas formés, les faire apparaître de nulle part, et cela suppose qu’il n’y a pas de compromis », dit Kahl.

Un responsable anonyme du Pentagone a déclaré au Journal qu’Austin avait le mérite d’avoir aidé Kiev. « vaincre l’objectif stratégique de la Russie » de conquérir l’Ukraine.

Moscou n’a jamais déclaré un tel objectif. Les objectifs déclarés de la Russie dans le conflit incluent faire de l’Ukraine une nation neutre avec des limites à sa force militaire, le renversement des politiques discriminatoires contre les Russes de souche par Kiev et le retrait des nationalistes ukrainiens radicaux de leurs postes d’autorité. La Russie a également exigé que Kiev renonce à sa revendication de souveraineté sur cinq régions anciennement ukrainiennes.